Temmuz’da 1.500 TL alana yüzde 25.5 zam+ 617 lira

EN düşük emekli aylığının 2.500 liraya çıkarılması doğrudan 1 milyon 265 bin emeklinin yüzünü güldürürken düzenlemenin yıllık maliyeti 3.5 milyar lira olarak hesaplandı. Öncelikle bu ayki aylıklarını 17 Ocak itibarıyla alacak olan SSK
emeklileri ile 25 Ocak'ta almaya başlayacak Bağ-Kur
, tarım emeklilerinin alacağı yüzde 25.5'lik zam hesaplanacak. Buna göre aylığı 2.500 liranın altında kalanlar bu tutara tamamlanacak. Örneğin geçen yıl temmuz
ayında bin 800 lira alan bir emeklinin aylığı yeni zamla birlikte 2 bin 259 olacağından ve 2.500 lira altında kalacağından 241 lira artırılarak 2.500 lira olacak.
EN DÜŞÜK AYLIĞA % 66 ZAM
En düşük emekli aylığının 2 bin 500 lira olması başta olmak üzere bazı değişiklikler öngören yasa teklifi bugün Meclis Genel Kurulu
'nda görüşülecek. En düşük emekli aylığı yüzde 66 oranında artacak. Komisyon görüşmeleri sırasında yapılacak düzenlemelerin kamu maliyesine etkilerini içeren bilgi notu paylaşıldı. Buna göre, en düşük emekli aylığındaki iyileşme 1 milyon 265 bin kişiyi etkileyecek. Düzenlemenin yıllık maliyeti de 3.5 milyar lira hesaplanıyor. Komisyon'da soruları yanıtlayan SGK Emeklilik Hizmetleri Genel
Müdürü İsmail Ertüzün
, zam uygulanmadan 1.500 liranın altında aylığı olan 187 bin emeklinin söz konusu olduğunu belirterek, "Hesap yapılırken öncelikle bu yıla dair yüzde 25.47 artış yapılıyor. Temmuz ayında gerçekleşeceği öngörülen zammı da bu maliyetten düşüp kalan 6 aya yüklediğimizde maliyeti 3.4 milyar civarında" dedi. Temmuz ayı itibarıyla 2.400 lira aylık alan emeklinin geliri 3 bin lirayı geçeceği için normal zamdan (yüzde 25.5) yararlanacak. Bugün itibarıyla aylığı 1.500 lira olan yüzde 25.5 zamla birlikte 617 lira eklenerek 2 bin 500 liraya tamamlanacak. Zamlı aylıklar memur emeklilerine 15 Ocak'ta, SSK emeklilerine 17-26 Ocak arasında, Bağ-Kur emeklilerine de 25-28 Ocak tarihleri arasında yatacak. Alt sınır aylığındaki 2.500 lira sınırı dosya bazında uygulanacak. Yüzde 50 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı bin 250 liradan, yüzde 75 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı da 1.875 liradan az olamayacak.
MEMURA 13.7 MİLYARLIK ZAM
MEMUR ve memur emeklilerine ilave yüzde 2.5'luk zam verilmesi ve ocak ayında uygulanacak toplam zammın yüzde 30.95'e çıkmasını öngören düzenlemenin toplam maliyeti 13.7 milyar lira olarak açıklandı. Toplu sözleşme kapsamında kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak 2022- 30 Haziran 2022 tarihleri arasındaki dönem için uygulanacak olan artış oranı yüzde 5 yerine yüzde 7.5 olacak. Bu oran, aynı döneme ilişkin enflasyon farkı ödemesinde de dikkate alınacak.