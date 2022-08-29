Temmuzda dış açık 10.7 milyar dolar

TÜRKİYE'NİN ihracatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.4 artarak 18 milyar 551 milyon dolar, ithalatı yüzde 41.4 yükselişle 29 milyar 240 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 147 artarak 10 milyar 690 milyon dolara çıktı. İhracat, ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19.1 artarak 144 milyar 331 milyon dolar, ithalat yüzde 40.7 artışla 206 milyar 508 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı, ocak-temmuz döneminde yüzde 143.7 artarak 62 milyar 177 milyon dolara yükseldi.