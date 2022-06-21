Temmuzda gelirler artıyor

Milyonlarca memur, emekli için temmuz zam ayı olacak. Kamu çalışanları ve memur emeklilerine temmuz ayında 2.5 puanlık bir artış daha yapılması durumunda zam oranı yüzde 41.67 olarak güncellenecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, emekli ve memura zamda devletin mali imkânları, ekonomik gelişme, milli gelir düzeyi, genel geçim şartları ve yıllık enflasyon oranlarını göz önünde bulundurduklarını söyledi.Bakan Nebati, "Temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu görevlilerinin ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerine enflasyon farkı yansıtılacak" dedi. Kamu çalışanları ve emeklileri ocak-temmuz aylarında toplu sözleşme artışına ek olarak enflasyon farkı, SSK ve Bağ- Kur emeklileri de ocak-temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor. 6 aylık enflasyon artışı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 39.67 olacak. Memur ve emeklilerine de fark verilmesi kesinleşti.Memur ve memur emeklileri temmuzda ise yine yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı alacak. Memur ve memur emeklilerine yüzde 7.5 oranındaki ocak zammını geçen 6 aylık enflasyon kadar da fark ödenecek. Piyasa tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 39.17 olacak. Memur ve emeklilerine 2.5 puanlık bir artış daha yapılması durumunda zam oranı yüzde 41.67 olarak güncellenecek.