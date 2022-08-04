Temmuz’da kimya 2,95 milyar dolarlık ihracat ile lider sektör oldu

Kimya sektörü ihracatta liderliği elden bırakmıyor. Geçen yılı en çok ihracat yapan ikinci sektör olarak tamamlayan kimya sektörü, bu yılı ise birinci sektör olarak tamamlamayı hedefliyor. Bu yıl Ocak-Temmuz döneminde en çok ihracat yapan sektör olmayı başaran kimya sektörü temmuz ayında, geçen yıla kıyasla yüzde 53,98 artışla 2,95 milyar dolar ihracat gerçekleştirirken, ilk yedi ayda ise ihracatını yüzde 41,8 artırarak 19,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Kimya sektörünün temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Kimya sektörü olarak temmuz ayında geçen yıla kıyasla yüzde 53,98 artışla 2,95 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik ve ihracat lideri olduk. Yedi aylık sektör ihracatımız ise yüzde 41,88 artışla 20 milyar dolara yaklaştı. Başta emtia fiyat artışı olmak üzere pandemi sonrası talep artışı ve tedarik zincirinin değişmesiyle ülkemize kayan talebin yanı sıra kimya sektörümüzdeki şirketlerimizin gösterdiği üretim performansının ihracatımızı olumlu yönde etkilediğini söyleyebiliriz. Bir yandan ihracat performansımızı düşürmeden ilerlemeye çalışırken diğer yandan enflasyonist baskılara karşı koymaya çalışıyoruz. Küresel ekonomik gelişmeler, savaş kaynaklı gerilim ve krizler tüm dünyayı ve sektörleri doğrudan ve dolaylı etkilemeye devam ediyor. Yılın ikinci yarısında bütün dünyada durgunluk beklentisi var. Hatta hem durgunluk hem enflasyon birlikte yer alacağı için de stagflasyon beklentileri ortaya çıkıyor. Özellikle ihracatımızın yaklaşık yarısını yaptığımız Avrupa Birliği bölgesinde eğer gerçekten stagflasyon veya resesyon yaşanırsa bu ihracatımıza da olumsuz yönde etki edebilir. Yılın son çeyreğinde böyle bir risk var. Ancak ülkemizin lojistik avantajı, ürün kalitesi bakımından daha tercih edilir olması dolayısıyla ülkemizin olası resesyondan daha az etkilenmesini umuyoruz. İhracat pazar çeşitliliğini artırmak, sermaye ve finansmanı doğru yönetebilmek, finansmana kolay ulaşım, yüksek katma değerli üretim ile ihracat kilogram birim değerini artırmak büyük önem taşıyor. Şirketlerin enflasyon muhasebesinin olmamasından dolayı kur kaynaklı kazançlarından vergi ödemeleri devam ediyor. Muhasebesel olarak bu durumun bir an evvel çözümlenmesi gerekiyor" dedi.

TEMMUZ AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE HOLLANDA OLDU

Hollanda, Temmuz ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Temmuz ayında Hollanda'yı takip eden ilk onda yer alan diğer ülkeler ise Bulgaristan, Güney Afrika, ABD, Rusya, İtalya, Almanya, Irak, Fransa ve Romanya oldu. Temmuz ayında ilk 10 ülke arasında en çok artış yüzde 483,47 ile Bulgaristan'da oldu.

Temmuz ayında Hollanda'ya yapılan kimya ihracatı 318 milyon 365 bin dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 227,94 arttı. Temmuz ayında Hollanda'ya en çok ihraç edilen ilk beş ürün grubu sırasıyla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler", "plastikler ve mamulleri", "anorganik kimyasallar", "organik kimyasallar" ve "muhtelif kimyasal maddeler" oldu.

2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler ise sırasıyla Hollanda, ABD, İtalya, Romanya, Güney Afrika, Almanya, Lübnan, İspanya, Irak ve Belçika olarak ilk onda yer aldı.

TEMMUZ AYINDA EN ÇOK "MİNERAL YAKITLAR VE ÜRÜNLERİ" İHRACATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Temmuz ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında mineral yakıtlar ve ürünler ihracatı, 1 milyar 137 milyon 681 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 767 milyon 392 bin dolarlık ihracatla plastikler ve mamulleri yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 265 milyon 352 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. 'Anorganik kimyasallar'ı takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; 'uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun', 'boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları', 'organik kimyasallar', 'kauçuk, kauçuk eşya', 'eczacılık ürünleri', 'gübreler' ve 'muhtelif kimyasal maddeler' oldu.