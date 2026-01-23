Temu’ya Türkiye ve Avrupa’da operasyon

ABD ve Çin eksenli küresel ölçekte yaşanan ticaret savaşları, şimdi de tüm ülkeleri kapsayacak şekilde e-ticaret alanına kaydı. Çin devletinin e-ticarette hakimiyet sağlamak için Temu'ya örtülü sübvansiyonlar sağladığı endişeleri üzerine Temu'nun Dublin'deki Avrupa genel merkezi ile İstanbul'daki ofislerine eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Tüm dünyanın özellikle pandemi sonrası ticarette koruyucu politikalara geçmesi, önceliği kendi ülkelerindeki yatırım ve istihdama vermesi e-ticarette de yeni bir devrin kapılarını araladı.

İSTANBUL VE DUBLİN

E-ticaretteki küresel rekabetin Çin devletince örtülü sübvansiyonlarla diğer oyuncuları ortadan kaldırmaya yönelik kurulduğu yönündeki iddialar ise beraberinde eş zamanlı operasyonları getirdi. Önceki gün Temu'nun Dublin'deki Avrupa genel merkezi ile İstanbul'daki ofislerine eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda şirkete ait bilgisayarlar incelenirken, Türkiye özelinde yapılan suçlamalar arasında Rekabet Kanunu'nu ihlal ederek piyasadan kalıcı olarak rakiplerini silme çabası sergilemesi de yer aldı. Ayrıca uzun yıllardır Türkiye'de temsilcilik kurması için çağrılarda bulunulan Temu'nun temsilciliğinin kağıt üzerinde kaldığı, ülkeye yatırım ve istihdam anlamında katkı sunmadığı öğrenildi. Öte yandan Türkiye'de e-ithalatın yıllık hacmi 250 milyar TL'ye ulaştı.