Terminalde Togg rüzgarı

GELECEK ELEKTİRİKLİ ARAÇLARDA

Almanya'da yaşayan Tunuslu Mohammed Mahjoub, geleceğin elektrikli araçlarda olduğunu belirterek "Çok fantastik. Çok güzel bir model. İçi de çok modern gözüküyor"dedi. Kız kardeşi Abir Mahjoub ise daha önce böyle bir model görmediğini ifade ederek "Bun Tunusluyum. Kapılar çok güzel. Çok hoşlandım" diye konuştu.