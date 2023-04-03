Tesisler Avrupa’dakilerle yarışıyor

Türkiye otomotiv sanayisinin çatı kuruluşu Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) ikinci sürdürülebilirlik raporunu yayınladı. Raporda, AB'nin Avrupa Yeşil Mutabakatı ile açıklamış olduğu sıfır kirlilik hedefi ve bu hedef doğrultusunda otomotiv sanayisi için 'temiz üretim' konusu incelendi. OSD Başkanı Cengiz Eroldu, yapılan inceleme sonucunda tesislerin Avrupa'dakilerle yarışır durumda olduğunun görüldüğünü söyledi.Sürdürülebilirlik Raporu'na göre Türk sanayisinin rekabetçilik özelliğinin devam ettiğini belirten OSD Başkanı Cengiz Eroldu, şöyle devam etti: "Ülkemizde otomotiv ana sanayi tesislerinin Avrupa'daki tesislere göre nispeten yeni olması ve en iyi teknolojilerin uygulanması ile çevresel performansımız Avrupa'daki tesisler ile yarışır durumda. AB'deki otomotiv tesisleri bu limitlere geçiş yaparken, bizler de sürekli iyileşme prensibi ile üretim tesislerimizde çevresel performansımızı artırmak amacıyla yeni yatırımlara, iyileştirme çalışmalarına devam ediyoruz."Atık dönüşümü ve enerji verimliliği alanlarında da Türk sanayisinin çok iyi bir sevide olduğunu vurgulayan Eroldu, "Otomotiv sektöründe enerji ve su kullanımı ile atık oluşumunda AB limitlerinin oldukça altındayız. OSD üyesi tesislerde atıkların geri kazanım oranı yüzde 99'a ulaştı ve bu atıklar ekonomiye kazandırılmakta" dedi.