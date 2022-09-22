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Giriş Tarihi: 22.9.2022 16:52

TESK Başkanı Palandöken: Faizlerin düşürülmesi piyasalara olumlu yansıyacak

AA
TESK Başkanı Palandöken: Faizlerin düşürülmesi piyasalara olumlu yansıyacak

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, faizlerdeki düşüşün piyasalara da olumlu yansıyacağını bildirdi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun (PPK) politika faizini yüzde 13'ten yüzde 12'ye düşürme kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kararı olumlu karşıladıklarını belirten Palandöken, "Faizlerin 100 baz puan düşürülmesi piyasalara olumlu yansıyacaktır. Faiz indirimiyle kredi maliyetlerinin yükselmesi engellenecek, piyasalara güven gelecektir. Dolayısıyla fiyatlarda da bir gerileme sağlanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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TESK Başkanı Palandöken: Faizlerin düşürülmesi piyasalara olumlu yansıyacak
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