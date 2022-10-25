TESK Başkanı Palandöken: Kredi destek paketi piyasaya olumlu yansıdı

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, geçen günlerde ilan edilen destek paketiyle Kovid-19 salgını döneminden yeni çıkan, nakit sıkıntısı yaşayan esnaf ve sanatkarın finansman sorununun çözüldüğünü belirtti.

Kredi limitlerinde artışa gidildiğini ifade eden Palandöken, "60 ay vade, 7,5 faiz oranı ile esnafımızın finansman sorunu çözüldü. Kredi destek paketi piyasaya olumlu yansıdı. Salgın sürecinden yeni çıkan esnafımız için destek paketi nefes kredisi olma özelliği taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, "torba yasa" kapsamında görüşülen sicil düzenlemesinin önemli bir adım olduğunu belirterek, "Şoföründen kasabına, manavından kırtasiyecisine kadar 415 meslek dalında 2 milyonu aşkın esnaf ve sanatkarımız bağlı bulundukları il veya ilçedeki esnaf kefalet kooperatifleri aracılığıyla gerekli teminatı ve kefili göstererek krediden faydalanabilecek. Piyasayı rahatlatan bu krediler için özel bankalar da elini taşın altına koymalı." ifadelerini kullandı.