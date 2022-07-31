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Giriş Tarihi: 31.7.2022 11:25 Son Güncelleme: 31.7.2022 11:27

TESK Başkanı Palandöken: Taksimetre güncelleme bedeli düşürülmeli

AA
TESK Başkanı Palandöken: Taksimetre güncelleme bedeli düşürülmeli

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, taksimetre güncelleme bedelinin taksici esnafını zorladığını beliterek düşürülmesini talep etti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken yazılı açıklamasında, söz konusu ücretin taksici esnafını zorladığını savundu.

Son iki yılda akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle taksici esnafın yılda 3-4 kez taksimetre güncellemesi yaptırdığına dikkati çeken Palandöken, "Yetkili servisler tarafından yapılan bu güncelleme işlemlerinin bedeli 750 ile 1500 lira arasında değişiyor. Akaryakıttaki değişime bağlı zorunlu yapılan ve kısa zamanlı bir uygulama olan bu hizmetin bedeli düşürülmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, ülkenin her yerindeki yolcu portföyünün aynı olmadığını vurgulayarak, özellikle Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyükşehirler dışında, yolcu sayısı az olan yerlerde taksimetre güncelleme bedeli yüzünden taksicinin kazanacağı paranın yetkili servislere gittiğini öne sürdü.

Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile gerekli yazışmalarının yapıldığını aktaran Palandöken, "Taksimetre ayarlama yetkisi ilgili kuruluşlara verilirse mağduriyet ortadan kalkar." ifadesini kullandı.

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TESK Başkanı Palandöken: Taksimetre güncelleme bedeli düşürülmeli
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