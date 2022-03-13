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Haberler Ekonomi Haberleri TESK Genel Başkanı Palandöken: Gıda ve tarım ürünlerinde girdi maliyetleri azaltılmalı
Giriş Tarihi: 13.3.2022 09:53

TESK Genel Başkanı Palandöken: Gıda ve tarım ürünlerinde girdi maliyetleri azaltılmalı

AA
TESK Genel Başkanı Palandöken: Gıda ve tarım ürünlerinde girdi maliyetleri azaltılmalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın, gıda ürünlerinde artan maliyetlerden olumsuz etkilendiğini belirterek, "Gıda ve tarım ürünlerinde girdi maliyetleri azaltılmalı" ifadesini kullandı.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, özellikle akaryakıtta hem vatandaşı hem esnafı rahatlatacak adımlar atılmasını istedi.

Esnafın, gıda ürünlerinde artan maliyetlerden olumsuz etkilendiğine işaret eden Palandöken, "Gıda ürünleri esnafın tezgahına gelene kadar en az 3-5 kat pahalanıyor. Bu da sorumlusu olmadığı halde, esnafı ve tüketici konumundaki vatandaşı olumsuz etkiliyor. Gıda ve tarım ürünlerinde girdi maliyetleri azaltılmalı. Girdi maliyetleri ne kadar düşerse tezgahlar o kadar rahatlar." değerlendirmesinde bulundu.

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TESK Genel Başkanı Palandöken: Gıda ve tarım ürünlerinde girdi maliyetleri azaltılmalı
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