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Giriş Tarihi: 28.5.2022 10:48

TESK Genel Başkanı Palandöken: Yeni vergi düzenlemesi esnafımızı rahatlattı

İHA
TESK Genel Başkanı Palandöken: Yeni vergi düzenlemesi esnafımızı rahatlattı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 14 Ekim 2021 tarihli kanunla 840 bin esnafın basit usulde vergiye tabi olmasının esnafa büyük bir destek olduğunu belirterek, “Bu düzenleme ile unutulmaya yüz tutan meslekler başta olmak üzere binlerce esnafımızın işyerinin kapatılmasının önüne geçilmiş oldu” dedi.

14 Ekim 2021 tarihli kanunla 840 bin esnafın basit usulde vergiye tabi olmasının esnafa büyük bir destek olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu düzenleme ile unutulmaya yüz tutan meslekler başta olmak üzere binlerce esnafımızın işyerinin kapatılmasının önüne geçilmiş oldu. Yine düzenleme ile esnaf olmanın ve işyeri açmak teşvik edici bir etkiye neden oldu. 2013 yılında 693 bine kadar düşen basit usuldeki esnaf sayısı Mayıs 2022 itibariyle 840 bini aştı. Basit usuldeki esnafımızın muhasebe kayıtları eskiden olduğu gibi esnaf odalarımızda tutulmaya devam ediliyor. 840 bin esnafın basit usulde vergilendirilmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, siyasi partilerimize ve tüm maliye bürokrasisine camiamız adına teşekkürlerimizi sunuyorum" diye konuştu.
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TESK Genel Başkanı Palandöken: Yeni vergi düzenlemesi esnafımızı rahatlattı
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