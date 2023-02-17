Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Tesla 363 bine yakın aracını geri çağırdı
Giriş Tarihi: 17.2.2023 01:31 Son Güncelleme: 17.2.2023 01:32

Tesla 363 bine yakın aracını geri çağırdı

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yazılım güncellemesi yapmak üzere 362 bin 758 aracını geri çağırma kararı aldı. Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eylem için "geri çağırma" kelimesinin kullanılmasına tepki gösterdi

AA
Tesla 363 bine yakın aracını geri çağırdı

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, Tesla'nın güvenlik sorunları nedeniyle Tam Otonom Sürüş Beta (FSD Beta) yazılımı ile donatılmış 2016-2023 Model S, Model X, 2017-2023 Model 3 ve 2020-2023 Model Y araçları geri çağırdığı bildirildi.

Tesla'nın FSD Beta sisteminin kazalara neden olabileceği konusunda uyarıda bulunduğu ve 362 bin 758 aracını geri çağırdığı kaydedildi.

Öte yandan, Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kablosuz bir yazılım güncellemesini içeren eylem için "geri çağırma" kelimesinin kullanılmasına tepki gösterdi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Tesla 363 bine yakın aracını geri çağırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA