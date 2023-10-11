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Giriş Tarihi: 11.10.2023 14:29

Tezgahların yeni gözdesi oldu! Kilosu 150 TL'den satılıyor

Tekirdağ'da balıkçıların ağlarına takılan sardalyanın kilogramı, tezgahlarda 150 liradan satılıyor.

AA
Tezgahların yeni gözdesi oldu! Kilosu 150 TL’den satılıyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, gazetecilere tezgahlarda yerini alan sardalyanın en çok tercih edilen balıklardan olduğunu söyledi.

Sardalyanın bollaşmasıyla fiyatının da değişebileceğini belirten Pehlivanoğlu, "Bu sıralarda daha çok sardalya ve hamsi çıkıyor. Lüfer de ağlara takılmaya başlamıştı, bunun yanında zaman zaman da palamut oluyor. Vatandaşlar tam zamanı, mevsimi olması nedeniyle bu sıralar daha çok sardalyayı tercih ediyor. Havaların soğumasıyla balık çeşidinin artmasını bekliyoruz." dedi.

Balıkçı Bekir Erol da sardalyanın yağlı ve lezzetli olması nedeniyle talep gördüğünü dile getirdi.

Balıkçı Osman Keçici ise sardalyanın en lezzetli zamanı olduğunu, vatandaşların bu balığı severek tükettiğini ifade etti.

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Tezgahların yeni gözdesi oldu! Kilosu 150 TL'den satılıyor
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