TGA’da acenteleri Mete Vardar temsil edecek

TÜRKİYE Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) 25'inci olağan genel kurulu Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı. Firuz Bağlıkaya, üçüncü kez kurumun başkanlığına seçildi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'na (TGA) üyenin de eş zamanlı seçildiği genel kurulda, Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar rakiplerine fark atarak en yüksek oyu almayı başardı. Üç kişinin aday olduğu TGA seçimlerinde, Mete Vardar oyların 1.756'sını alırken, Nezih Hacıalioğlu 995, Emin Çakmak ise 742 oy aldı. Buna göre TGA'nın yeni döneminde acenteleri temsilen Mete Vardar yer alacak.