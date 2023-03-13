TGDF'den "Gıda Sanayi Teknik Destek ve Restorasyon"

Türkiye Gıda ve İçecek Dernekleri Federasyonu (TGDF), deprem bölgesinde ekonomik ve sosyal hayatın hızla toparlanabilmesi amacıyla "Gıda Sanayi Teknik Destek ve Restorasyon" projesini başlattı.

Federasyondan yapılan açıklamada, TGDF, şubat ayında Türkiye'nin güneydoğu illerinde meydana gelen depremlerde yaşanan kayıpların ardından depremzedelerin sıkıntılarını olabildiğince kısa sürede atlatabilmesi, ekonomik ve sosyal hayatın hızla toparlanabilmesi amacıyla "Gıda Sanayi Teknik Destek ve Restorasyon" projesini hayata geçiriyor.

Proje ile yörede faaliyet gösteren gıda üretim tesislerinin, makine parklarının, elektrik aksamlarının hasarlarının giderilmesinde ve tamir edilmesinde katkı yapmak üzere oluşturulacak bir insan kaynağı havuzundaki gönüllü teknik uzmanlar (mühendis, tekniker, mekaniker) ile eleman desteği verilmesi öngörülüyor.

Böylece ilgili otoritelerin kullanılabilir raporu verdiği, ağır hasarlı olmayan gıda üretim ve işleme tesislerinin bir an önce işler duruma getirilip ekonomik hayata yeniden kazandırılması amaçlanıyor. TGDF, bünyesindeki dernekler aracılığıyla depremin medyana geldiği ilk andan itibaren gerek ilgili kamu kuruluşları aracılığıyla gerekse doğrudan şekilde yaraların sarılması amacıyla depremden etkilenen bölge için yardım ve destek faaliyetleri gerçekleştiriyor. Bu proje ile gıda üretim tesislerine yönelik de adım atılmış oluyor.

"KİM NE KADAR ZAMAN VE ENERJİ AYIRABİLECEK İSE BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ OLACAKTIR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TGDF Yönetim Kurulu Başkanı Demir Şarman, bölgede binlerce hasar görmüş gıda işleme ve üretim tesisi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bunların bir kısmı hafif hasarlı olarak tanımlayabileceğimiz durumda. Binası hasarlı ve riskli olmayan ama makine ve ekipman parkında tamir, bakım ve onarım ihtiyacı olan tesisler mevcut. Ancak aynı dönem içinde bu kadar tesisi tekrardan işler hale getirebilmek için bölgede yeterli sayıda teknik insan ve ekipman bulunmuyor. Ama biz ülkemizin diğer bölgelerinde faaliyetleri olan firmalardan, tesislerden, kendi içimizden toparlayacağımız ekipler ile bu restorasyon sürecinde yardım elimizi uzatabilir, mühendislik ve teknik becerilerimizi bir araya getirip emeğimizi ortaya koyarak fark yaratabilir ve bu süreci hızlandırabiliriz."

Projeye sadece aktif olarak iş hayatında olan teknik insanları değil, topluma, ülke ekonomisine katkı yapmak, yöre insanının yaralarının sarılmasında bir parça da olsa emeği olsun isteyen emekli veya serbest çalışan mekanik, elektrik, kaynak, tesisat becerileri, ustalıkları olan tüm vatandaşları davet ettiklerini belirten Şarman, "3 gün de olur, 5 gün de olur, kim ne kadar zaman ve enerji ayırabilecek ise başımızın üstünde yeri olacaktır. Barınma ve ulaşımı da kamu ve paydaşlarımızın yardımları ile organize edeceğiz. Bu zor zamanları birlikte aşacağız." ifadelerini kullandı.

TGDF, proje kapsamında aralarında TOBB, TÜSİAD, Türkiye Makine Federasyonu, sendikalar gibi iş dünyasının çeşitli örgütlerine ve üniversitelere "Gıda Sanayi Teknik Destek ve Restorasyon" projesine destek çağrısında bulundu.