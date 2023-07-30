Thomson Investment CEO’su David Kohen: ’Türkiye’ye yatırım yapmanın heyecanını yaşıyoruz’

Dünyanın önde gelen işadamlarından biri olan Thomson Investment'in CEO'su David Kohen, bugün yaptığı açıklamada, şirketin Türkiye pazarına yönelik heyecan verici yatırım planlarını duyurdu. Kohen, Thomson Investment'in Türkiye'de faaliyet gösterme kararının uzun süren titiz çalışmalar sonucunda alındığını ve Türk halkına katkı sağlama fırsatının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Kurulduğu 1989 yılından bu yana Avustralya ve Amerika'da birçok başarılı ticari proje gerçekleştiren köklü aile şirketi Thomson Investment, artık Türkiye'de de boy gösterecek. Şirketin bu adımı, Türkiye'nin zengin tarım potansiyeli ve hızla büyüyen sağlık sektörüne olan güveniyle atıldı. Türkiye'deki tüketicilere en kaliteli ürünleri sunmayı ve yerel ekonomiye destek olmayı hedefleyen Kohen, Türkiye'deki varlıklarının ülkenin ekonomik gelişimine ve toplumun refahına olumlu etkiler bırakacağına yürekten inandıklarını vurguladı.

TİCARET VE SOSYAL SORUMLULUK İLKESİYLE TÜRKİYE'YE KATKIDA BULUNACAK



David Kohen, yaptığı açıklamada, "Gururla duyuruyorum ki, Thomson Investment olarak Türkiye pazarına adım atıyoruz" diyerek heyecanını dile getirdi. Şirketin sahip olduğu tecrübenin Türkiye pazarında da değerli bir katkı sağlayacağına inandığını ifade eden Kohen, "Türk tüketicilerine en kaliteli ürünleri sunmak ve Türkiye'nin büyüyen tarım sektörüne destek olmak için elimizden geleni yapmaya kararlıyız" şeklinde konuştu.



Thomson Investment olarak sadece ticari bir kurum olmaktan öteye geçmeyi amaçladıklarını belirten Kohen, sosyal sorumluluk ilkesini iş yapış tarzlarının merkezine yerleştirdiklerini vurguladı. Şirketin çevre ve toplum için olumlu bir değişim yaratmaya büyük önem verdiğini söyleyen Kohen, Türkiye'deki varlıklarının, ülkenin ekonomik kalkınmasına ve bireylerin hayatına olumlu bir etki bırakacağına yürekten inandıklarını dile getirdi.



Thomson Investment'in Türkiye'deki faaliyetlerinin, yerel ekonomiye katkı sağlama amacıyla yerel tedarikçilere ve iş ortaklarına destek olacak şekilde planlandığı bilgisini veren Kohen, aynı zamanda çalışanların kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunmak için eğitim ve kariyer olanakları sunacaklarını belirtti.



Sosyal sorumluluk anlayışıyla birleştirdikleri Türkiye'deki yatırımlarıyla, eğitim, sağlık ve çevre gibi alanlarda topluma fayda sağlayacak projeler yürüteceklerini vurgulayan Kohen, yerel topluluklarla işbirliği içinde olacaklarını ve toplumun refahına katkıda bulunmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını sözlerine ekledi.



David Kohen, Thomson Investment olarak Türkiye'de faaliyet göstermeye başlama süreçlerini sabırsızlıkla beklediklerini ifade ederek, "Bu heyecan verici süreci Türk halkıyla paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Thomson Investment olarak Türkiye'ye katkı sağlama hedefimize yürekten inanıyoruz ve Türkiye ile güçlü bir işbirliği kurarak daha büyük başarılara imza atacağımıza olan inancımız tam" şeklinde konuştu.



Thomson Investment'in Türkiye'deki yatırımlarının, hem ülkenin ekonomik kalkınmasına hem de sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlayarak, Türk halkının takdirini kazanmaya aday göründüğü belirtiliyor. Thomson Investment'in Türkiye pazarındaki varlığı, iş dünyası ve toplum tarafından merakla bekleniyor.

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