THY, 1 milyarıncı yolcusunu taşıdı

Yolcularına her zaman kaliteli, güvenli ve konforlu seyahatler sunmayı hedefleyen Türk Hava Yolları, 1 milyarıncı yolcusu olan Mustafa Balcı'yı İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen özel bir törenle karşıladı ve 1 milyon mil hediye etti.

Adıyaman'a seyahat eden Mustafa Balcı, 1 milyarıncı yolcu olması ile ilgili olarak ''Türk Hava Yolları'nın 1 milyarıncı yolcusu olmak ve özel bir hediye ile ödüllendirilmek benim için büyük bir onur. Bu deneyimi yaşamak benim için unutulmaz bir anı olacak.''dedi.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ise ''1933 yılında kurulan Türk Hava Yolları bugün 1 milyarıncı yolcusunu taşıdı. 1 milyarıncı yolcumuzu taşıdığımız için büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. 90 yılda 1 milyar yolcuya ulaşan markamız, 8 yıl sonra 2031 yılında ise 2 milyarıncı yolcumuza ulaşmayı hedefliyor. Bizlere bu sevinci yaşatan tüm yolcularımıza ve bu başarıda emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Sunduğu kaliteli hizmet anlayışıyla misafirlerinin konforunu en üst düzeyde tutmayı hedefleyen bayrak taşıyıcı havayolu; yolcu memnuniyeti odaklı stratejileri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.