THY, 10 spor federasyonu ile ’iyi niyet sözleşmesi’ imzaladı

Çırağan Sarayı'nda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Şahin Gürkan, Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç katıldı.

HEDEFİMİZ AYNI

THY ve federasyon yetkililerinin fikirler ve projeler üzerinde görüş alışverişinde bulunduğu törende konuşan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi "Ülkemizin spor alanındaki başarılarının daha da yükseklere çıkması için çalışan federasyonlarımızla ülkemizin en değerli markası ve bayrak taşıyıcı havayolu markası olan bizim mecralarımız farklı olabilir ancak hedeflerimiz aynı. Milletimize hizmet etmek, onları gururlandırmak ve birleştiriciliği temel alarak insanlığın iyiliğine katkı sağlamak. Ülkemizin bayrak taşıyıcı hava yolu markası olarak her zaman sizin yanınızda olacağız, sizinle birlikte uçacağız, hep birlikte sevineceğiz" dedi.