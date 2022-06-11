THY 129 ülkede 340’ıncı hattını açtı

Balkanlar'ın turizm cenneti Karadağ'da Türk Hava Yolları (THY) ikinci bir hat açtı. Başkent Podgorica'ya 2010'dan beri uçuşları olan THY, şimdi de Karadağ'ın sahil şehri Tivat'a sefer başlattı. Tivat'a bugünden itibaren haftada üç sefer yapılacak. Karadağ uçuşları haftada 11 sefer Podgorica (TGD), 3 sefer Tivat (TIV) olarak devam edecek. Pandemi döneminde 17 Mart 2020'de durdurulan Podgorica seferleri 1 Ağustos 2020'de yeniden başlamıştı.
KIRMIZI HALIYLA KARŞILADILAR
Tivat hattının açılışı bugün Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin de katılımıyla Tivat Havalimanında yapıldı. İlk uçuşa SABAH'ın temsilcisi de katıldı.
THY'nin ilk Tivat yolcuları Karadağ Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Ervin İbrahimoviç, Karadağ Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Admir Adroviç, Türkiye Cumhuriyeti Podgoritsa Büyükelçisi Sayın Songül Ozan, Karadağ Havalimanları Genel Müdürü Goran Jantreoski'nin de aralarında olduğu heyet tarafından karşılandı. İlk uçağın ilk yolcularına kırmızı halı serildi.
KURDELA VE PASTA KESİLDİ
Tivat Halamimanında kurdela kesildikten sonra THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu Türk Hava Yolları'nın 340'ıncı destinasyonu Tivat'a hepiniz hoş geldiniz. Bu özel günümüzde bizlerle beraber mutluluğumuzu paylaştığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şu ana kadar göstermiş olduğunuz samimi misafirperverliğiniz için de müteşekkirim" dedi.
Ekşi konuşmasına şöyle devam etti:
"Balkanların en güzel ülkelerinden biri olan Karadağ, uçuş ağımız içerisinde güçlü işbirliği yaptığımız ülkelerin başında gelmekte. 2010 yılından günümüze icra ettiğimiz Podgoritca uçuşlarımız ve seferlerimize olan yoğun talep bunun en güzel kanıtı. Bugün başlayan Tivat uçuşlarımız ile birlikte ülkelerimiz arasındaki kültürel ve ticari bağları güçlendirmek için önemli bir adımı daha atmış bulunuyoruz."
THY EN İYİ HAVAYOLU
Geçtiğimiz günlerde açıklanan APEX 2022 yılı yolcu değerlendirmesinde Avrupa'nın "En İyi İkram ve Servis" ve "En İyi Koltuk Tasarımı" ödüllerine layık görülerek Avrupa'nın iki ödül alan tek havayolu olduklarını belirten Ekşi, THY'nin çalışmalarıyla ilgili de şu bilgileri verdi: "Türk Hava Yolları olarak, 129 ülke ve 340 destinasyonla dünyada en fazla noktaya sefer düzenleyen havayoluyuz. Dünyanın dört bir köşesini İstanbul üzerinden birbirine bağlamak bizim için tarifsiz bir mutluluk. Şimdi artık dünyanın 129 ülkesinden Tivat'a misafirlerimizi getirecek, bölgenin turizm, ticaret ve kültürel manada gelişmesi için her türlü desteği vereceğiz. 377 uçaktan oluşan dünyanın en genç filolarından biri ile misafirlerimize benzersiz bir yolculuk deneyimi sunmayı vadediyoruz. Türk Hava Yolları, sahip olduğu yeni nesil uçaklarıyla yolcularına ödüllü ikramlar, konforlu bir seyahat ve en trend içeriklerin yer aldığı uçak içi eğlence sistemlerini sunmakta. Türk halkının misafirperverliğini temsil eden ekiplerimiz ile misafirlerimize yolculuklarının her anında yüksek memnuniyet sözü veriyoruz."
AB'YE GİRİNCE VİZE GEREKECEK
3 bin 812 kilometre yüzölçüme sahip, 622 bin nüfuslu Karadağ Cumhuriyeti, Türkiye'den vize istemiyor. Ancak Avrupa Birliği'ne (AB) girmek için başvuran ülkeye, birliğe dahil olduktan sonra Shengen vizesi ile gidilebilecek.
Karadağ, 2006 yılında yapılan referandum sonucunda Sırbistan ve Karadağ Devlet Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını kazanmıştı. 4 yıl sonra AB'ye aday ülke statüsü alan ve NATO Üyelik Eylem Planı'na dahil edilen ülke, 5 Haziran 2017'de Türkiye'nin büyük desteğiyle NATO'ya üye oldu. AB üyelik müzakereleri sürecinde de hızla ilerleme kaydetti.
NÜFUSUN İKİ KATI TURİST GELİYOR
Küçük bir ülke olan Karadağ'ın ekonomisinde turizm ve hizmet sektörü önemli yer tutuyor. Türkiye, Karadağ'ın ihracat yaptığı ilk beş ülke arasında bulunuyor. Karadağ, 2017 yılında turizmde Avrupa'nın en hızlı büyüyen ikinci ülkesi oldu. Her yıl nüfusunun iki katı turisti ülkede misafir eden Karadağ, gemi ve yat turizmi olanakları da sunan yeni lüks turizm işletmeleri bu sektöre önemli katkılar sunuyor.