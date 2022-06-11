THY 129 ülkede 340’ıncı hattını açtı

Balkanlar'ın turizm cenneti Karadağ'da Türk Hava Yolları (THY) ikinci bir hat açtı. Başkent Podgorica'ya 2010'dan beri uçuşları olan THY, şimdi de Karadağ'ın sahil şehri Tivat'a sefer başlattı. Tivat'a bugünden itibaren haftada üç sefer yapılacak. Karadağ uçuşları haftada 11 sefer Podgorica (TGD), 3 sefer Tivat (TIV) olarak devam edecek. Pandemi döneminde 17 Mart 2020'de durdurulan Podgorica seferleri 1 Ağustos 2020'de yeniden başlamıştı.

KIRMIZI HALIYLA KARŞILADILAR

Tivat hattının açılışı bugün Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin de katılımıyla Tivat Havalimanında yapıldı. İlk uçuşa SABAH'ın temsilcisi de katıldı.

THY'nin ilk Tivat yolcuları Karadağ Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Ervin İbrahimoviç, Karadağ Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Admir Adroviç, Türkiye Cumhuriyeti Podgoritsa Büyükelçisi Sayın Songül Ozan, Karadağ Havalimanları Genel Müdürü Goran Jantreoski'nin de aralarında olduğu heyet tarafından karşılandı. İlk uçağın ilk yolcularına kırmızı halı serildi.