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Giriş Tarihi: 4.5.2024

THY 2 bin 500 kabin memuru alacak

THY 2 bin 500 kabin memuru alacak
Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY), büyüme hedefleri doğrultusunda 2.500 kabin memuru alımına yönelik iş ilanı duyurusu yayımladı. Kabin memuru adayları için açılan Take-Off Kabin ilanı kapsamında en az lise mezunu ve 01.01.1982-31.12.2004 tarihleri arasında doğanlar THY'ye başvuru yapabilecek. Değerlendirme süreçlerinde başarılı olanlar, 'Kabin Memuru Adayı' unvanıyla işe başlatılıp İstanbul-Florya'daki Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi'nde yaklaşık 2 aylık eğitim alacak. Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, eğitim sonrası "Kabin Memuru" unvanıyla, görev yeri İstanbul olacak şekilde uçuş görevlerine başlayacak.
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THY 2 bin 500 kabin memuru alacak
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