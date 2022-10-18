THY, 2023 yılında 2 milyon Amerikalı turist getirmeyi hedefliyor

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni, NeoTech Campus'te gerçekleştirildi. Törenin açılışında konuşan Bolat, bugün Türkiye'de birçok üniversitede havacılıkla alakalı güzel programların olduğunu belirterek, bu üniversitelerde iyi yöneticilerin ve iyi teknisyenlerin yetiştiğini söyledi.

Ders vermekten, ders almaktan, bilgi paylaşmaktan, akademiye ve literatüre katkı yapmaktan her zaman zevk aldığını aktaran Bolat, "Havacılık hakikaten artısı eksisi bugüne kadar kurulmuş bütün hava yollarını topladığınızda toplam karı sıfır olan bir sektördür. Havacılıkta ortalama yüzde beşler, altılar, yediler çok iyidir. Kar ettiğimizde iyi bir sene geçirmiş olursunuz. 14 milyar dolar para toplarsınız, bunun ancak 1 milyar dolarını kar olarak yazabilirsiniz iyi bir senede. O açıdan da kaldırdığınız her bir uçağın koltuklarının dolu olmasına gayret edersiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, İstanbul'dan her gün 1500 uçuşlarının olduğunu anımsatarak, "Her gün dünyanın 340 noktasından insanları İstanbul'a getiriyoruz, buradan da 340 noktasına dağıtıyoruz. 250 bin kişiden bahsediyoruz. Bunu 365 gün olarak hesaplıyoruz. Bir de bunun 2 yıllık, 5 yıllık, 15 yıllık, uzun dönemli planlarını yapıyoruz.

O açıdan bununla ilgili evet çok güzel paketler, yazılımlar var, bunları kullanıyoruz. Bunun yanında da değerli arkadaşlar biz de dünyanın 340 noktasında ofislerimiz var. Oralarda bizim yöneticilerimiz, satış temsilcilerimiz, satış şeflerimiz var. Bunların da bölgesel olarak topladığı verileri, bilgileri, tecrübeleri kullanıyoruz. Bunları harmanlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Havacılığın aynı zamanda bir ekosistem olduğuna işaret eden Bolat, "Havacılığın sadece uçak almakla, yolcu bulmakla bitmediği hepimizin malumudur." dedi.

Bolat, "2003 yılından bu yana Türkiye'ye sağladığımız istihdam açısından da hakikaten gurur duyuyoruz. Marka şirketi olarak, sadece döviz getiren bir şirket değil istihdam sağlayan bir şirket olarak da gurur duyuyoruz." yorumunu yaptı.

Bu sene 1 milyon Amerikalının Türkiye'ye turizm amaçlı seyahat ettiğini aktaran Bolat, "Biliyorsunuz kültürel bağları, millet bağları nedeniyle de Amerikalıların en çok gittiği yer İngiltere. İngiltere'ye 1,8 milyon kişi gitmiş. Biz seneye 2 milyon Amerikalıyı Türkiye'ye getirmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin döviz ihtiyacını gidermek için büyük bir atılım yapalım." açıklamasını yaptı.

"BİLGİ, BECERİ VE VİZYON SAHİBİ KÜRESEL İNSAN GÜCÜNE OLAN TALEP, HER GECEN GÜN ARTARAK DEVAM EDİYOR"

Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın ise İstanbul Nişantaşı Üniversitesi olarak, bölgesel ve küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye'nin hak ettiği barış, huzur ve özgürlük ortamı içinde dünyanın her alanda saygın bir parçası olmaya devam etmesi ve konumunu daha da güçlendirmesi yolunda atılacak bütün olumlu adımlara daima omuz vermeye; bilimsel ve akademik katkılar sağlamaya devam edeceklerini dile getirdi.

Yalçın, "Her türlü sorununun çözümünde olduğu gibi mutluluğun, refahın ve huzurun yolunun daima akıldan, bilimden ve insan olmanın yüce erdemlerinden geçtiği gerçeğinin bilinci içindeyiz. Yabancı öğrenciler, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri olarak bu yıl İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ailesine katılan yeni öğrencilerimizle birlikte, kendilerine hizmet vereceğimiz öğrenci sayımız 27 bini geçmektedir. 102 farklı ülkeden aldığımız öğrencilerle, 'en çok yabancı öğrenciye sahip vakıf üniversiteleri arasında' olma özelliğimiz devam etmektedir." diye konuştu.

Bütün dünyayı anlayacak, karşılaşacağı farklı ortamlara hızla adapte olabilecek, sorunun bir parçası olmak yerine çözüm üretebilecek, bilgi, beceri ve vizyon sahibi küresel insan gücüne olan talebin, her gecen gün artarak devam ettiğini ifade eden Yalçın, şu değerlendirmelerde bulundu.

"Ayrıca; bilimsel ve teknolojik gelişmelerin biçimlendirdiği günümüz dünyasının pek çok alanında, sınırlar ve duvarlar yıkılmakta; kurumlar ve ülkeler arasında her alanda kalıcı köprüler kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yoğun küreselleşme süreci, üniversite öğrencilerinin ulusal sınırların dışında, dünyanın herhangi bir yerinde de çalışabilecek donanıma sahip birer dünya vatandaşı olarak yetiştirilmelerini ihtiyaçtan öte zorunlu kılmaktadır."