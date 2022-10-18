THY, 2023 yılında 2 milyon Amerikalı turist getirmeyi hedefliyor

Bolat, İstanbul'dan her gün 1500 uçuşlarının olduğunu anımsatarak, "Her gün dünyanın 340 noktasından insanları İstanbul'a getiriyoruz, buradan da 340 noktasına dağıtıyoruz. 250 bin kişiden bahsediyoruz. Bunu 365 gün olarak hesaplıyoruz. Bir de bunun 2 yıllık, 5 yıllık, 15 yıllık, uzun dönemli planlarını yapıyoruz.

O açıdan bununla ilgili evet çok güzel paketler, yazılımlar var, bunları kullanıyoruz. Bunun yanında da değerli arkadaşlar biz de dünyanın 340 noktasında ofislerimiz var. Oralarda bizim yöneticilerimiz, satış temsilcilerimiz, satış şeflerimiz var. Bunların da bölgesel olarak topladığı verileri, bilgileri, tecrübeleri kullanıyoruz. Bunları harmanlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Havacılığın aynı zamanda bir ekosistem olduğuna işaret eden Bolat, "Havacılığın sadece uçak almakla, yolcu bulmakla bitmediği hepimizin malumudur." dedi.

Bolat, "2003 yılından bu yana Türkiye'ye sağladığımız istihdam açısından da hakikaten gurur duyuyoruz. Marka şirketi olarak, sadece döviz getiren bir şirket değil istihdam sağlayan bir şirket olarak da gurur duyuyoruz." yorumunu yaptı.

Bu sene 1 milyon Amerikalının Türkiye'ye turizm amaçlı seyahat ettiğini aktaran Bolat, "Biliyorsunuz kültürel bağları, millet bağları nedeniyle de Amerikalıların en çok gittiği yer İngiltere. İngiltere'ye 1,8 milyon kişi gitmiş. Biz seneye 2 milyon Amerikalıyı Türkiye'ye getirmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin döviz ihtiyacını gidermek için büyük bir atılım yapalım." açıklamasını yaptı.