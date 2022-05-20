THY 372 uçaklık filoya ulaştı

Uçuş ağını ağını 128 ülkeye, 331 şehre ve 336 havalimanına ulaştıran Türk Hava Yolları (THY), filosunu ise 248'i dar gövde, 104'ü geniş gövde ve 20'si kargo olmak üzere 372 uçağa çıkardı. THY, yolcu taşımacılığı yapan hava yolları arasında filo büyüklüğü bakımından dünyanın en büyük 9'uncu şirketi olarak öne çıktı. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY'nin kuruluşunun 89. yıl dönümüne ilişkin yaptığı değerlendirmede, geçen yıl toplam gelirlerinin 2019'un yüzde 81'ine ulaşarak 10.7 milyar dolar olduğunu, kargo gelirinin ise 2 kattan fazla artarak 4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. Bolat, "2022'nin ilk çeyreğinde tarihimizin en yüksek ilk çeyrek kârlılığına ulaşarak 161 milyon dolar net kâr elde ettik" dedi.