THY 5 ayda 24 milyon yolcu taşıdı

Havacılık sektörünü olumsuz etkileyen salgının etkilerini en hızlı şekilde atlatan havayolu olan THY mayıs ayına ait hava trafik sonuçlarını açıkladı. Mayıs ayında yaptığı seferlerde yüzde 80 doluluk oranını aşarak 6.3 milyon yolcu taşıyan THY'nin bu yılın ilk beş ayında taşıdığı yolcu sayısı ise 24 milyon olarak gerçekleşti.

BAŞARISINI KARGO TAŞIMACILIĞINDA DA SÜRDÜRDÜ

Bazı ülkelerin seyahat kısıtlamalarını sürdürmesine rağmen talebe cevap vermek için sunduğu koltuk kapasitesini salgın dönemi öncesini ifade eden 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 12.6 arttıran THY, başarısını hava kargo taşımacılığında da sürdürdü. THY'nin mayıs ayında taşıdığı kargo ve posta hacmi 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 11.3 artarak 144 bin tona, ilk beş ayda ise yüzde 13.4 artarak 673 bin tona ulaştı.

BUGÜNLERİ HEDEFLEDİK

Mayıs gerçekleşmeleri ile ilgili görüşlerini aktaran THY Genel Müdürü Bilal Ekşi salgın döneminde havacılık sektörünün durma noktasına gelmesine rağmen THY olarak hiç durmadıklarını ifade ederek "Başarıyı hedefleyen rotamıza daha güçlü şekilde döneceğimizi bilerek çalıştık. Bugünleri hedefledik. Mayıs ayı rakamlarımız hedeflerimizin ve hayallerimizin gerçekleşmeye başladığını gösteriyor. Mayıs ayında Türk Hava Yolları'nın ayrıcalıklı seyahat deneyimini tercih eden 6.3 milyon misafirimiz ile bulutların üzerinde yeniden görüşeceğimize inanıyor ve onlara teşekkür ediyoruz. Şimdi yeniden güzel şeyler konuşma zamanı"dedi.