THY, 5 ayda 24 milyon yolcu taşıdı

HAVACILIK sektörünü olumsuz etkileyen salgının etkilerini en hızlı şekilde atlatan havayolu olan Türk Hava Yolları (THY) mayıs ayına ait hava trafik sonuçlarını açıkladı. Mayısta yaptığı seferlerde yüzde 80 doluluk oranını aşarak 6.3 milyon yolcu taşıyan THY'nin bu yılın ilk beş ayında taşıdığı yolcu sayısı ise 24 milyon olarak gerçekleşti. Bazı ülkelerin seyahat kısıtlamalarını sürdürmesine rağmen talebe cevap vermek için sunduğu koltuk kapasitesini salgın dönemi öncesini ifade eden 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 12.6 artıran THY, başarısını hava kargo taşımacılığında da sürdürdü.THY'nin mayısta taşıdığı kargo ve posta hacmi 2019'un aynı dönemine göre yüzde 11.3 artarak 144 bin tona, beş ayda yüzde 13.4 artarak 673 bin tona ulaştı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, salgın döneminde havacılık sektörünün durma noktasına gelmesine rağmen THY'nin hiç durmadığını söyledi. Ekşi, "Mayıs ayı rakamlarımız hedeflerimizin ve hayallerimizin gerçekleşmeye başladığını gösteriyor" dedi.