THY, 8 ayda 46.6 milyon yolcu taşıdı

Havacılık sektörünü olumsuz etkileyen salgının etkilerini en hızlı şekilde atlatan havayolu olan THY ağustos ayına ait hava trafik sonuçlarını açıkladı.

YÜZDE 86.1 DOLULUKTA UÇTU SALGIN ÖNCESİNİ GEÇTİ

Buna göre; salgın öncesi dönemi ifade eden 2019 yılı ağustos ayında 7.4 milyon olan toplam yolcu sayısı, bu yılın aynı döneminde 7.8 milyona ulaşarak salgın öncesi dönemi geride bıraktı. Bu ayda THY'nin doluluk oranı ise yüzde 86.1 olarak gerçekleşti.

AKK YÜZDE 6.1 ARTTI

Ağustos ayı rakamlarının açıklanmasıyla birlikte THY'nin Ocak -Ağustos 2019 döneminde 49.7 milyon olan toplam yolcu sayısı ise bu yılın aynı döneminde 46.6 milyon olarak gerçekleşti. Havayolu şirketlerinin üretim miktarı olarak tabir edilen toplam Arz Edilen Koltuk Kilometre (AKK) 2019 yılının ilk 8 ayında 123.9 milyar iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 6.1 artarak 131,6 milyar olarak gerçekleşti.

8 AYDA 1.1 MİLYON TON KARGO TAŞIDI

Ağustos ayı sonunda filosunda 387 uçak bulunan THY'nin ilk 8 ayda taşıdığı kargo-posta miktarı ise Ocak – Ağustos 2019 döneminde 982 bin ton iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 13.3'lük artışla 1,1 milyon ton olarak gerçekleşti.