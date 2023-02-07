THY, 80 uçuşla 11 bin 780 gönüllüyü deprem bölgesine taşıdı

THY, dün sabah saatlerinden itibaren başta İstanbul Havalimanı, Ankara Esenboğa Havalimanı ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan özel seferler düzenleyerek arama kurtarma ekiplerini bölgeye ulaşmasını sağladı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, bu sabah 07.00'a kadar Adana, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa'ya 80 sefer düzenlendiğini açıkladı. Azerbaycan, Almanya, İspanya, Sırbistan, Macaristan, Malta, Kosova, Arnavutluk, Malezya, Kırgızistan ve Japonya'dan gelen 400 kişiden oluşan arama kurtarma ekipleri de THY uçaklarıyla Türkiye'ye geldi.

YOĞUN OPERASYONUMUZ DEVAM EDECEK

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi yaptığı açıklamada, "AFAD'ın davetine uyarak deprem bölgesine gitmek için havalimanlarımıza gelen 11 bin 780 gönüllü vatandaşımızı 80 sefer ile Adana, Gaziantep, Adıyaman ve Urfa'ya götürüldü. Vatandaşlarımızın gönüllü olma çağırına yoğun talebi olduğunu memnuniyet ile görüyoruz. Bu sebeple havalimanlarıma gelen tüm gönüllerimize hizmet verememiş olabiliriz. Lütfen anlayış ile karşılasınlar. THY ailesi olarak deprem bölgesine profesyonel kurtarma ekipleri ve malzeme göndermek için İstanbul, İzmir, Ankara havalimanlarından tüm gücümüzle seferlerimizi devam ettiriyoruz. Bugün de deprem bölgesine yoğun operasyonlarımız devam edecektir. Allah tüm milletimizin yardımcısı olsun. El birliği ile tüm sıkıntıların üzerinden geleceğiz" dedi.

DÖNÜŞ UÇUŞLARI VATANDAŞLARIN KULLANIMINA AÇILIYOR

Bu arada Türk Hava Yolları, bölgeye arama kurtarma ekiplerini getiren uçakların dönüş uçuşlarını vatandaşların kullanımına açıyor. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından paylaşılan bilgilendirmede "Deprem bölgelerine insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma ekiplerinin ulaşmaları için AFAD koordinasyonunda operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elâzığ noktalarına ek olarak Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş'a giden insani yardım uçaklarımızın dönüş uçuşlarını da vatandaşlarımızın kullanımına açıyoruz. İlgili uçuşlarda yolcu düzeninin sağlanması için rezervasyonunu, mobil uygulamamız ve web sitemiz üzerinden oluşturabilirsiniz. Havaalanlarına rezervasyon olmadan gelinmemesi gerekmektedir. Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş çıkışlı direkt uçuşlarımızı 13 Şubat'a kadar tek yön vergiler dahil 100 TL'ye sabitliyoruz" denildi.

8 KARGO UÇAĞI İNCİRLİK ÜSSÜ'NE İNDİ

THY arama kurtarma ekiplerinin yanında bölgeye kargo uçaklarıyla yardım malzemelerini de taşıyor. Bu bağlamda bu zamana kadar 9 kargo seferi düzenlenirken, 8 seferin İncirlik Üssü'ne yapıldığı belirtildi. Ayrıca bugün İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan deprem bölgesine 2 kargo uçuşunun yapılacağı da ifade edildi. Gün içinde kalkması planlanan 8 uçak daha var. 5 tanesi İstanbul Havalimanı'ndan Adana'ya, 2 tanesi de Sabiha Gökçen'den İncirlik'e, bir tanesi ise Esenboğa'dan İncirlik'e gidecek şekilde planlandı. Kargo uçuşlarıyla bölgeye başta çadır olmak üzere, tıbbi malzeme, arama kurtarma araçları, jeneratör, giyim malzemesi, itfaiye araçları gibi yardım malzemeleri taşınıyor.