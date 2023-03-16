THY: Almanya’nın Köln şehrine de uçuşlar yapılamayacak

Türk Hava Yolları (THY)'nın Köln şehrine uçuşların yapılamayacağı ile ilgili, THY Basın Müşavirliği'nden Köln seferleriyle ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:



"16-17 Mart tarihlerinde Köln Havalimanı'ndaki grev nedeniyle sefer iptallerimiz bulunmaktadır. 16 Mart tarihli iptal seferimiz, TK 7872 Sabiha Gökçen – Köln (AnadoluJet), 17 Mart tarihli iptal seferlerimiz;

TK 1671 İstanbul – Köln, TK 1672 Köln – İstanbul, TK 1675 İstanbul – Köln, TK 1676 Köln – İstanbul, TK 7712 Sabiha Gökçen – Köln (AnadoluJet), TK 7713 Köln – Sabiha Gökçen (AnadoluJet), TK 7760 Ankara – Köln (AnadoluJet), TK 7761 Köln – Ankara (AnadoluJet), TK 7873 Köln – Sabiha Gökçen (AnadoluJet)."