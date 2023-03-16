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Giriş Tarihi: 16.3.2023 15:51

THY: Almanya'nın Köln şehrine de uçuşlar yapılamayacak

Almanya'da havalimanlarındaki çalışanların grev kararı almasıyla yarınki uçuşlarda çok sayıda iptaller bekleniyor. Grev nedeniyle daha önce Stuttgart ve Düsseldorf'a yarınki seferleri iptal eden Türk Hava Yolları (THY), Köln şehrine de uçuşların yapılamayacağını açıkladı.

DHA
THY: Almanya’nın Köln şehrine de uçuşlar yapılamayacak

Türk Hava Yolları (THY)'nın Köln şehrine uçuşların yapılamayacağı ile ilgili, THY Basın Müşavirliği'nden Köln seferleriyle ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"16-17 Mart tarihlerinde Köln Havalimanı'ndaki grev nedeniyle sefer iptallerimiz bulunmaktadır. 16 Mart tarihli iptal seferimiz, TK 7872 Sabiha Gökçen – Köln (AnadoluJet), 17 Mart tarihli iptal seferlerimiz;

TK 1671 İstanbul – Köln, TK 1672 Köln – İstanbul, TK 1675 İstanbul – Köln, TK 1676 Köln – İstanbul, TK 7712 Sabiha Gökçen – Köln (AnadoluJet), TK 7713 Köln – Sabiha Gökçen (AnadoluJet), TK 7760 Ankara – Köln (AnadoluJet), TK 7761 Köln – Ankara (AnadoluJet), TK 7873 Köln – Sabiha Gökçen (AnadoluJet)."

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THY: Almanya'nın Köln şehrine de uçuşlar yapılamayacak
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