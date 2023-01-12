THY Amerikalı ev hanımlarına Türkiye’de Türkçe öğretecek

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, ABD İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh ile bir araya geldi. THY'nin Yeşilköy'deki genel yönetim binasında gerçekleştirilen görüşmenin detaylarını 'linkedin' hesabında yaptığı paylaşımda açıklayan Bolat, Amerikalı ev hanımları için geliştirilen 'Türkçeyi İstanbul'da Öğren, Dizileri Daha Rahat Seyret' isimli projeyi ilk kez açıkladı.

TÜRKÇEYE OLAN İLGİNİN ARTACAĞINA İNANIYORUZ

Türkiye ve ABD arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilere olan katkılarının önümüzdeki yıllarda arttırmayı planladıklarını ifade eden Bolat "ABD'den 2 milyon turist getirme projemiz kapsamında, ilk defa ilan edeceğimiz 'Türkçeyi İstanbul'da Öğren-Dizileri Daha Rahat Seyret' paket programından bahsettik. Konaklama dahil 4 haftalık cazip fiyatlarla oluşturulmuş bir öğrenim paketini Amerikalı ev hanımlarına sunacağız. Paket kapsamına alacağımız oteller ile anlaşmaları tamamlamak üzereyiz. Geçtiğimiz kasım ayında Miami'de düzenlediğimiz etkinliğimizde Türk dizilerine olan ilgiye paralel, Türkçemize olan ilginin de bu paket fırsatları ile daha da artacağına inanıyoruz" dedi

ABD'DEN İKİ MİLYON TURİST HEDEFİ

Türkiye'nin hizmet ihracatı şampiyonu olan THY geliştirdiği yeni projeler ve tanıtım programlarıyla hem diğer hizmet ihracatı sektörlerine hem de Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısına önemli bir katkıda bulunmayı hedefliyor. ABD'den 2 milyon turisti Türkiye'ye getirme hedefleri kapsamında bu ülkedeki tanıtım programlarını sürdürecek olan THY'nin Türk dizilerine ilgi duyan Amerikalı ev kadınları için planlanan projenin detaylarını önümüzdeki günlerde paylaşması bekleniyor.