THY Avrupa’da ’Platin İşletme Sertifikası’ alan ilk havayolu oldu

AVRUPA'DAKİ İLK HAVAYOLU OLDU

THY İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay dünyada en çok ülkeye uçan havayolu olarak çevre dostu operasyonları sadece a sınıfı uçuşlarında değil çalışma alanlarında da geliştirdiklerini belirterek "Avrupa'da, Leed derecelendirmelerinin en yüksek seviyesi olan platinium sertifikasına sahip ilk havayolu olmak bu noktada çok değerli bir gösterge. THY ailesi olarak dünyamızın geleceğine odaklanmaya devam edeceğiz" dedi.