THY Avrupa’da ’Platin İşletme Sertifikası’ alan ilk havayolu oldu

THY, her iki binası için çevre dostu ve sürdürülebilir yeşil binaların tasarımı, inşası ve işletmesi için dünya çapında kullanılan bina derecelendirme sistemi olan 'LEED v4.1 O+M: EB İşletme Sertifikası' aldı. Böylece THY platin işletme sertifikasına sahip dünyada üçüncü, Avrupa'da ise birinci havayolu oldu.
AVRUPA'DAKİ İLK HAVAYOLU OLDU
THY İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay dünyada en çok ülkeye uçan havayolu olarak çevre dostu operasyonları sadece a sınıfı uçuşlarında değil çalışma alanlarında da geliştirdiklerini belirterek "Avrupa'da, Leed derecelendirmelerinin en yüksek seviyesi olan platinium sertifikasına sahip ilk havayolu olmak bu noktada çok değerli bir gösterge. THY ailesi olarak dünyamızın geleceğine odaklanmaya devam edeceğiz" dedi.
7 BİN 500 KİŞİYE HİZMET VERİYOR
THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki Operasyon Merkezi ve Ekip Terminali Binası 2 bine yakın ofis çalışanı, bin kokpit ve 4 bin 500 kabin ekibi eş zamanlı olarak kullanabiliyor. THY uçuş ekipleri uçuş öncesi ekipteki diğer çalışanlarla buluşup gerekli hazırlıklarını yaptıkları, uçuş zamanına kadar 14 bin 500 metrekarelik 'lounge' alanında zaman geçirebiliyor. Çevreci yapısıyla havayolu tesisleri içerisinde en güncel yeşil bina derecelendirmesi olan 'LEED v4.1 O+M: EB Platin İşletme Sertifikası ile bina enerji, su, malzeme, iç mekân kalitesi performansları iyileştirerek çevresel etkilerin sürekli bir şekilde azaltmak amaçlandı.