THY Avrupa’nın en iyisi seçildi

TÜRK Hava Yolları (THY), 2022 Skytrax Ödülleri'nde Avrupa'nın en iyisi seçildi. Londra'da düzenlenen Dünya Hava Yolları Ödül töreninde, THY, 'Avrupa'nın En iyi Hava Yolu', 'Dünyanın En iyi Business Class İkram Servisi' ve 'Güney Avrupa'nın En İyi Hava Yolu' ödüllerine layık görüldü. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Özel hizmet anlayışımızın daha önce de defalarca taltif edildiği bu ortamda yeniden bulunmaktan çok memnunuz" dedi. Skytrax CEO'su Edward Plaisted, "THY'yi başarıları için tebrik ederiz" diye konuştu.