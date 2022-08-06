THY ‘Ayçiçek Yaka Kartı’ uygulamasını hayata geçirdi

ENGELLERİ KALDIRACAK HİZMETLERİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Uygulamanın hayata geçirilmesine ilişkin görüş bildiren THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY olarak sundukları ayrıcalıklı seyahat deneyimini geliştirirken yolcuların beklenti ve ihtiyaçlarına odaklanarak bu yönde projeler ürettiklerini söyledi. Bu sayede, farklı kültür ve coğrafyalardan her gün yüzbinlerce yolcuyu yüksek memnuniyet oranıyla gökyüzünde ağırladıklarını ifade eden Ekşi "Dünyada en çok ülkeye uçan ve uçtuğu her noktanın keşfedilmeyi bekleyen değerleri olduğuna inanan havayolu olarak, bulutların önündeki engelleri kaldıracak hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.