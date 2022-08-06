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Giriş Tarihi: 6.8.2022 10:56

THY ‘Ayçiçek Yaka Kartı’ uygulamasını hayata geçirdi

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY ‘Ayçiçek Yaka Kartı’ uygulamasını hayata geçirdi

Türk Hava Yolları (THY) görünmeyen engele sahip yolcuların seyahatlerini kolaylaştırmak için 'Ayçiçeği Yaka Kartı' uygulamasını hayata geçirdi. İstanbul Havalimanı iç ve dış hatlar terminalindeki özel hizmet bankolarından ücretsiz temin edilebilecek 'Ayçiçeği Yaka Kartları’ ile ilgili olarak konuşan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi “Engelleri kaldıracak hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz.

Türk Hava Yolları (THY) görünmeyen engele sahip yolcuların seyahatlerini kolaylaştırmak için 'Ayçiçeği Yaka Kartı' uygulamasını hayata geçirdi. THY, 'Farklılıklar Değer Katar' programı kapsamında; otizm, demans, kaygı bozukluğu, görme ve duyma güçlüğü gibi görünmeyen engeli olan yolcularına sunduğu 'Ayçiçeği Yaka Kartı' ile hem yer hizmetleri çalışanlarının hem de kabin ekiplerinin farkındalığına katkıda bulunuyor. Böylelikle özel ilgiye ihtiyaç duyabilecek yolculara daha fazla zaman ayrılmasına olanak sağlanıyor.

ENGELLERİ KALDIRACAK HİZMETLERİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Uygulamanın hayata geçirilmesine ilişkin görüş bildiren THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY olarak sundukları ayrıcalıklı seyahat deneyimini geliştirirken yolcuların beklenti ve ihtiyaçlarına odaklanarak bu yönde projeler ürettiklerini söyledi. Bu sayede, farklı kültür ve coğrafyalardan her gün yüzbinlerce yolcuyu yüksek memnuniyet oranıyla gökyüzünde ağırladıklarını ifade eden Ekşi "Dünyada en çok ülkeye uçan ve uçtuğu her noktanın keşfedilmeyi bekleyen değerleri olduğuna inanan havayolu olarak, bulutların önündeki engelleri kaldıracak hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

17 BİN PERSONEL EĞİTİM ALDI

THY'nin projede birlikte çalıştığı Hidden Disabilities Firması CEO'su Paul White ise THY'nin 'Görünmeyen Engeller Ayçiçeği' global ağına katılmasından memnuniyet duyduklarını kaydederek "Eğitimimizi 17 bin personeline sunma başarısına imza atan Türk Hava Yolları, havacılığı erişilebilir kılma kararlılığını yüksek düzeyde gösteriyor. Görünmez engellere sahip yolcular, Türk Hava Yolları ailesinin nezaketi, anlayışı ve ihtimamı ile karşılanıyor ve dünyanın 129 ülkesine güvenle seyahat edebiliyor ''dedi.

ÖZEL HİZMET BANKOLARINDAN ÜCRETSİZ ALINABİLİYOR

Dünyada görünmeyen engellerin sembolü olan 'Ayçiçeği Yaka Kartları' İstanbul Havalimanı iç ve dış hatlar terminalindeki özel hizmet bankolarından ücretsiz olarak temin edilebiliyor.

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THY ‘Ayçiçek Yaka Kartı’ uygulamasını hayata geçirdi
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