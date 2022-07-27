THY Başkanı Ahmet Bolat: Bu yıl 75 milyon yolcu taşımayı hedefliyoruz

THY çatısı altında 2014 yılından bu yana online alışveriş sitesi olarak hizmet veren 'shopandmiles.com' yenilendi. Hem teknolojik hem de tasarım olarak yepyeni bir görünüme kavuşan site THY yetkilileri ve paydaşlarının katıldığı bir törenle tanıtıldı. Türkiye'de sektöründe pazar lideri olan en değerli markalar ile iş birliği yapılarak yenilenen sitenin tanıtım töreninde konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, önümüzdeki yıl 90'ncı yaşını kutlayacak THY'nin uçtuğu her yerde Türkiye'yi temsil ettiğinin bilincinde olarak üzerine düşen görevi yapmaya ve kendisini geliştirmeye devam ettiğini söyledi.

YENİ DÖNEME HAZIRLANIYORUZ

Bolat " Dünyamızın son iki yılda içinden geçtiği zor pandemi sürecini umuyorum ki yavaş yavaş geride bırakırken hem misafirlerimizin gönüllerindeki yerimizi kuvvetlendirecek hem de milletimizin bizimle duyduğu gururu artıracak gelişmeler ve yeniliklerle bu yeni döneme hazırlanıyoruz" dedi.

TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ MARKALARI İLE İŞBİRLİĞİ YAPILDI

Hayata geçtiği ilk günden itibaren Miles&Smiles üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği online alışveriş sitesini hem altyapı hem de tasarım olarak yenilediklerini ifade eden Bolat "Türkiye'nin en değerli markaları ile birlikte sunduğumuz Shop&Miles'ı, üyelerimize gündelik yaşamlarında fırsatlar sunacak ve avantajlar sağlayacak bir şekilde kurguladık. THY markası sadece gökyüzünde, sadece bizden uzakta yaşayan sevdiklerimize kavuşmanın bir aracı olmayacak. Müşterilerimizin ve üyelerimizin hayatın her alanında bizi yanlarında hissetmelerini ve sadece sevdiklerine ulaşmak için değil, onlarla bir araya geldiklerinde milleriyle yemek yiyebilmelerini, onlara giyimden mobilyaya, eğlenceden ulaşıma varan alanlarda sürprizler yapmalarını arzuluyoruz" diye konuştu

BU YIL 75 MİLYON YOLCU TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ

Türkiye'nin en büyük hizmet ihracatçısı konumundaki THY'nin bu yıl 75 milyon yolcu taşımayı hedeflediğini kaydeden Bolat " Yaptığımızı hesaplara göre İstanbul Havalimanı'ndaki şu andaki kapasitemizi iki katını çıkarabilecek bir potansiyelimiz var. Bu potansiyeli gerçekleştirebilmek için bizde elimizden geleni yapacağız. Bu ancak tek başına olacak bir şey değil. Bu iş ortakları ile olabilecek bir şey. Bu açıdan bugünkü lansmanın hakikaten önemi var. Bunun gibi daha başka iş ortakları bulacağız. Onlarla beraber THY'nin ürünlerini dünyaya pazarlama devam edeceğiz" dedi.