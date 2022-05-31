THY Başkanı Bolat: Tarihi rekora doğru uçuyoruz

TARİHİ BİR REKORA DOĞRU UÇUYORUZ

Kabin memurlarına özel bir konuşmana yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat salgın öncesinde günlere yeniden döndüklerini ve tarihi bir rekora doğru uçtuklarını belirterek "Gökyüzünün gülen yüzleri, siz değerli arkadaşlarımızın Dünya Kabin Memurları Günü'nü kutluyorum. Zor günlerde şirketimiz için sergilediğiniz çaba ve misafirlerimizi ağırlarken gösterdiğiniz tebessüm için teşekkür ediyorum. Sizler de fark ediyorsunuz, pandemi öncesinde arı gibi çalıştığımız günlere yeniden döndük hatta tarihi rekora doğru uçuyoruz. Her biri ayrı bir enerjiyle çalışan uçuş ekiplerimize rekora uçmamızda sağlayacakları katkılardan son derece eminiz. Bugün birlikte çalıştığımız gibi gelecekte ulaşacağımız başarılı sonuçları da birlikte kutlayacağımızdan şüpheniz olmasın. Tüm uçuşlarınızda sağlık ve emniyet diliyorum, iyi ki varsınız" diye konuştu