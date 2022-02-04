THY, bin kabin memuru alımı yapacak

Havacılık sektörünü derinden etkileyen koronavirüs salgını sürecini tüm çalışanlarıyla birlikte başarıyla yöneten THY, gelecek hedeflerine yeniden odaklandı. Uluslararası havayolu şirketlerinin binlerce çalışanının işine son verdiği dönemde tüm çalışanlarının istihdamını korumayı başaran THY, önümüzdeki süreçte bin yeni kabin memuru istihdam edeceğini açıkladı.



THY AİLESİ BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK



Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, yeni yapılacak alımlarla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Türk Hava Yolları olarak pandemide önceliğimiz hiçbir çalışma arkadaşımızdan kopmadan ailemizi koruyarak bu dönemi atlatmaktı. Arkadaşlarımızın çabası ve fedakarlığının da katkısıyla ortaya koyduğumuz başarılı performans ile bu hedefimizi gerçekleştirdik. Şimdiyse daha yükseğe uçmaya hazırlanıyoruz. Bizi hedeflerimize taşıyacak ve misafirlerimizi gökyüzünde Türk misafirperverliği ile karşılayacak bin yeni kabin memuru istihdamı için süreç başlatıyoruz. Türk Hava Yolları ailesi büyümeye, bayrağımızı daha güçlü dalgalandırmaya devam edecek"dedi.





KİMLER BAŞVURABİLECEK?



Dünyada en çok ülkeye uçan havayolu olan ve bünyesinde 12 binin üzerinde kabin memuruyla operasyonlarını gerçekleştiren THY, yeni katılacak adaylara dünyanın dört bir yanındaki eşsiz güzellikleri keşfetme, özel sağlık sigortası, kendilerine ve aile üyelerine indirimli seyahat imkânı gibi ek ayrıcalıklar sunuyor.



Türk Hava Yolları'nın resmi insan kaynakları sitesi kariyer.thy.com üzerinden açılan ilana 1 Ocak 1992 – 31 Aralık 2002 tarihleri arasında doğmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadın adaylar başvuru yapabilecek





Türk Hava Yolları yolcularını gökyüzünde karşılayacak adayların güler yüzlü, iletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın ve dinamik kişiler olması bekleniyor.



Aday değerlendirme süreci ve diğer koşullar hakkında detaylı bilgiye https://careers.turkishairlines.com/kabin-ekibi adresinden ulaşılabilir.