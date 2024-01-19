THY bir başarı hikâyesi

2002'de34.5 milyon olan iç ve dış hatlarda seyahat eden yolcu sayının 2023'te 214 milyonun üzerine çıktığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2023 yılında Türkiye semalarında yaklaşık her 15 saniyede bir uçak geçmektedir" dedi. Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi 2024 etkinliğinde konuşan Uraloğlu, THY'nin havayolları şirketleri arasında dünyada öncü bir firma haline geldiğini vurguladı. Türkiye'nin gelişmiş pazarlarla gelişmekte olan pazarlar arasındaki uçuk rotalarının tam merkezinde bulunduğunun altını çizen Uraloğlu, "Ülkemiz, 4 saatlik uçuş mesafesinde 1.4 milyar insanın yaşadığı, 8.6 trilyon dolarlık bir ticaret hacmi bulunan tam 67 ülkenin odağında bulunuyor. Havacılık alanında Türkiye'yi dünyanın kesişim noktası, transit merkezi haline getirmek istiyoruz" diye konuştu.Sektörde 2002'de 65 bin civarında olan çalışan sayısının 262 binin üzerine çıktığını aktaran Uraloğlu, "Bu gelişmelerin diğer olumlu sonucu olarak sektörün cirosu da 2.2 milyar dolardan 35.7 milyar dolara ulaşarak yaklaşık 16 kata yükseldi" dedi. THY'nin bir başarı hikâyesi olduğunu anlatan Uraloğlu, "THY 2033 yılına gelindiğinde Türkiye ekonomisine 144 milyar dolar katkı verecek. THY, 2033 yılına kadar uçak filosu büyüklüğünü 813'e, yolcu sayısını ise 171 milyona çıkarmayı hedeflemektedir" değerlendirmesinde bulundu.THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı başarı hikâyesi Prof. Dr. Ahmet Bolat da 2023'te 345 noktaya, 83 milyon 400 bin yolcu taşıdıklarını kaydetti. Türk ekonomisine 2023'te 56 milyar dolar katkıda bulunduklarına dikkati çeken Bolat, 2024 yılı hedeflerinin ise 63 milyar dolar olduğunu vurguladı. Öte yandan THY, Avurtralya'nın Melbourne şehrine 15 Mart itibarıyla haftada 3 sefer düzenlemeye karar verirken Bolat, "Uçuş ağımıza 346. destinasyon olarak Melbourne'ü ekliyoruz. Avustralya, kanatlarımızın altındaki 130. ülke ve 6. kıta oluyor" dedi.