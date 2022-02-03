THY biyoyakıtla ilk uçuşunu yaptı

Türk
Hava Yolları (THY
) küresel sera gazı salınımının azaltılmasına katkı sunmak için uçuşlarında çevreci yakıt kullanmaya başladı. Türk Hava Yolları
(THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Çevreci yakıt vizyonumuz, uçaklarımızda çevreci yakıt kullanmaktan çok daha fazlasını kapsıyor. Hedefimiz bu yakıtı kullanmanın ötesinde üretmek" dedi. Sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen uçak yakıtı ilk kez TK1823 sefer sayılı İstanbul Havalimanı
- Paris uçuşunda kullanıldı. Bu rotada haftada bir gün kullanılacak biyo yakıtın yakın zamanda farklı uçuşlarla yaygın kullanımı hedefleniyor. Bunun THY'nin çevreyi korumaya yönelik ilk çalışması olmadığına işaret eden Bolat, şunları kaydetti: "Ortalama yaşı 8.5 olan ve toplamda 371 uçaktan oluşan filomuz, Avrupa'nın en gençlerinden biri. Uçuş ağımızı ve filomuzu genişletirken olumsuz çevresel etkilerimizi en aza indirmeyi ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz."
STRATEJİK ÖNEM TAŞIYOR
Ahmet Bolat, THY filosuna 2023'e kadar katılacak yeni nesil ve çevre dostu uçakların karbon emisyonu ve gürültü seviyesi azaltma hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlayacağını ifade etti. Turkish Fuel Services (TFS) Akaryakıt Hizmetleri CEO'su Hüseyin Aslanoğlu ise Türk havacılığı açısından biyojet kullanımı kadar üretiminin de stratejik önem arz ettiğini söyledi.