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Giriş Tarihi: 17.3.2022 11:23

THY, Çanakkale Şehitlerini tarihi mektuplar ile andı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY, Çanakkale Şehitlerini tarihi mektuplar ile andı

Türk Hava Yolları (THY) 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümünü anmak için hazırladığı filmde zaferin kahramanı olan şehitlerin cephelerden yakınlarına yolladığı gerçek mektuplar seslendirildi.

Çanakkale görüntülerinin yer aldığı filmde, Teğmen Fehmioğlu Kazım'dan annesine, Er Hilmi Hüseyin'den memleketine, Onbaşı Şakiroğlu İbrahim'den sevdiceğine, Çavuş Arifoğlu Kamil'den ailesine, Er Mehmetoğlu İsmail'den zevcesine, Asteğmen Bekiroğlu Aziz'den Türk Milleti'ne cepheden yazdıkları mektuplar seslendirildi.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat "Ülkemizin milli bayrak taşıyıcı havayolu olarak, tüm milletimizin 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu zaferi kazanan şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle yad ediyoruz.

Filmimizin bu zorlu zaferin ne denli fedakarlıklar ile kazanıldığını izleyicilerimize hissettirme noktasında sağlayacağı en ufak katkıyı çok kıymetli görüyoruz'' dedi.

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THY, Çanakkale Şehitlerini tarihi mektuplar ile andı
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