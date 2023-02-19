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Giriş Tarihi: 19.2.2023 10:00 Son Güncelleme: 19.2.2023 10:12

THY, deprem bölgesindeki 9 ilden yapılacak ücretsiz tahliye uçuşlarını 1 Mart'a uzattı

Türk Hava Yolları, (THY) deprem bölgesindeki 9 ilden yapılan ücretsiz tahliye uçuşlarının 1 Mart'a kadar uzatıldığını duyurdu.

AA
THY, deprem bölgesindeki 9 ilden yapılacak ücretsiz tahliye uçuşlarını 1 Mart’a uzattı

Türk Hava Yolları (THY)'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa çıkışlı tahliye uçuşlarımız 1 Mart 2023 tarihine kadar ücretsiz olarak devam edecektir." denildi.

Vatandaşlara rezervasyonsuz havalimanlarına gelmemeleri uyarısında bulunulan açıklamada, THY'nin internet sitesi ve güncel mobil uygulaması üzerinden ücretsiz biletleme yapılabileceği belirtildi.

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THY, deprem bölgesindeki 9 ilden yapılacak ücretsiz tahliye uçuşlarını 1 Mart'a uzattı
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