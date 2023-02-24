THY depremzedeler için 2 Milyar TL’yi teslim etti

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Genel Müdür Bilal Ekşi, Genel Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Murat Şeker, Mehmet Kadaifçiler ve Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Mecit Eş, Dr. Orhan Birdal, Dr. Melih Şükrü Ecertaş, Şekib Avdagiç ve Dr. Fatmanur Altun, İstanbul Vali Ali Yerlikaya'yı İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü AFAD Yerleşkesi' nde ziyaret ederek 'TEK YÜREK TÜRKİYE' kampanyasına sağlanan 2 milyar TL'yi teslim ettiler.

ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada "Ülkece çok güç bir dönemden geçmekteyiz. Fakat içerisinde bulunduğumuz güçlüğün boyutu her ne düzeyde olursa olsun, bunu bertaraf edecek güçte olan köklü bir ulusun evlatları olarak geçmişte yaşadığımız tüm zorlukların nasıl el birliğiyle üstesinden geldiysek, bugün de yine bir ve bütün olarak geleceğimize inancımız tam. Ülkemizin milli havayolu, Türk Hava Yolları olarak biz de 90 yıllık tarihimizde her güçlükte elimizi nasıl taşın altına koyduysak, bugün de koyuyor ve var gücümüzle afetzede illerimizin ve kardeşlerimizin mümkün olan en kısa sürede iyileşmeleri için projeler geliştiriyor ve gerçekleştiriyoruz." dedi.