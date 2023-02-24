THY depremzedeler için 2 Milyar TL’yi teslim etti

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Genel Müdür Bilal Ekşi, Genel Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Murat Şeker, Mehmet Kadaifçiler ve Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Mecit Eş, Dr. Orhan Birdal, Dr. Melih Şükrü Ecertaş, Şekib Avdagiç ve Dr. Fatmanur Altun, İstanbul Vali Ali Yerlikaya'yı İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü AFAD Yerleşkesi' nde ziyaret ederek 'TEK YÜREK TÜRKİYE' kampanyasına sağlanan 2 milyar TL'yi teslim ettiler.
ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada "Ülkece çok güç bir dönemden geçmekteyiz. Fakat içerisinde bulunduğumuz güçlüğün boyutu her ne düzeyde olursa olsun, bunu bertaraf edecek güçte olan köklü bir ulusun evlatları olarak geçmişte yaşadığımız tüm zorlukların nasıl el birliğiyle üstesinden geldiysek, bugün de yine bir ve bütün olarak geleceğimize inancımız tam. Ülkemizin milli havayolu, Türk Hava Yolları olarak biz de 90 yıllık tarihimizde her güçlükte elimizi nasıl taşın altına koyduysak, bugün de koyuyor ve var gücümüzle afetzede illerimizin ve kardeşlerimizin mümkün olan en kısa sürede iyileşmeleri için projeler geliştiriyor ve gerçekleştiriyoruz." dedi.
DEPREM BÖLGESİNE 3 BİN 753 SEFER
Asır felaketinden sonra FFAD ve yetkili makamlarla iş birliği içerisinde deprem bölgesine gerek insani yardım ve arama-kurtarma ekiplerinin ulaştırılması, gerekse de depremzedelerin bölgeden tahliyesi için operasyonlarına başlayan THY son on sekiz günde toplam bin 838 intikal seferi ile 347 bin 475 kişilik arama kurtarma ve yardım ekibinin afet bölgesine ulaşmasını sağladı. Ayrıca yapılan bin 915 sefer ile de 344 bin 742 vatandaşın bölgeden tahliyesini gerçekleştirdi.
14 BİN 295 TON YARDIM MALZEMESİ TAŞIDI
THY ayrıca gerçekleştirdiği kargo operasyonlarıyla afetin yaşandığı andan itibaren bugüne kadar yurt içi ve yurt dışından 369 kargo seferi ile 14 bin 295 ton yardım malzemesini afet bölgesine ulaştırdı.
BİN KONUT PROJESİ VE BİN KİŞİYE İSTİHDAM SÖZÜ
Bu operasyonların yanı sıra depremden etkilenen illerin yeniden inşası için deprem bölgesine bin konut inşa etme sözü veren THY ı mahallesi kurma projesine ek olarak, bölgedeki bin aileden birer kişiyi istihdam edeceğini açıklamamıştı.
2 MİLYAR TL DESTEK
THY AFAD ve KIZILAY koordinasyonunda gerçekleşen "TEK YÜREK TÜRKİYE" kampanyasına da bu kapsamda 2 milyar TL tutarında katkı sağlamıştı.