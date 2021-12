THY, Dünyada bilinen en büyük ikinci marka olmaya devam ediyor

Stratcom Summit '21'de konuşan THY Kurumsal İletişim Başkanı Dorman, "Sosyal medyanın gücünü daha fazla kullanarak aslında iletişimimizi hiç kesmedik ve bu sayede şu an halen dünyada bilinen ikinci en büyük marka durumundayız" ifadelerine yer verdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi 'nde (Stratcom Summit '21), THY'nin markalaşma vizyonu ve hedefleri ele alındı.THY Kurumsal İletişim Başkanı Mert Dorman salgın döneminde birçok hava yolunun uçuşlarının durduğunu ve operasyonlarına ara verdiğini ancak THY'nin salgın döneminde de seferlerine devam ederek ve yeni uçuş noktaları açarak büyümesini sürdürdüğünü dile getirdi.THY'nin bugün 23 kargo ve 350 yolcu uçağıyla toplamda 373 uçaktan oluşan büyük bir filoya sahip olduğunu vurgulayan Dorman, "Bugün itibarıyla dünyada 9. en büyük filoya sahip havayolu şirketiyiz. Bu noktada İstanbul 'un merkezi konumu çok büyük bir avantaj oluşturdu." dedi.Dünyada hava trafiğinin durduğu, uçakların yere indiği bir dönemde kargonun daha fazla öne çıktığını belirten Dorman, "Turkish Cargo markamız hem dünyanın her yerine sosyal sorumluluk anlamında aşılar, ilaçlar taşırken aynı zamanda kargo taşımalarına devam etti. Tabii ki de aldığımız farklı kararlar, vizyoner kararlar sayesinde biz artık yolcu uçaklarında da kargo taşımaya karar verdik. Pandemi dönemindeki bu büyük talebi yolcu uçaklarımızı kargoya dönüştürerek sağlamış olduk. Dünyada pazar payını arttırarak dünyanın ilk beş kargo havayolu şirketi unvanını kazanmış olduk. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda biz Turkish Cargo şirketimizi dünyanın ilk üç kargo hava yolu şirketi yapma vizyonuyla, hedefimizle yolumuza devam ediyoruz." şeklinde konuştu.THY'nin marka değerini arttırmak için dünyanın çeşitli ülkelerinde büyük yatırımlar, büyük sponsorluklar yaptıklarını kaydeden Dorman, THY'nin global marka bilinirliğinin 2019 sonuçlarına göre yüzde 66 seviyesinde olduğunu bildirdi.Dorman, THY'nin iletişimini salgın döneminde de güçlü şekilde sürdürdüğüne dikkat çekerek sözlerini şöyle tamamladı: "Salgından en çok etkilenen sektörlerden birinde faaliyet gösteren Türk Hava Yolları olarak salgında iletişimimize devam ettik. Sosyal medyanın gücünü daha fazla kullanarak aslında iletişimimizi hiç kesmedik ve bu sayede şu an halen dünyada bilinen ikinci en büyük marka durumundayız. Tabii ki de yatırımlar devam etmekte. İletişimle ilgili yaptığımız çalışmaların büyük katkısı var."