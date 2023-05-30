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Giriş Tarihi: 31.5.2023

THY en güçlü 10 marka arasında

THY en güçlü 10 marka arasında
TÜRK Hava Yolları (THY), uluslararası lider marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in 2023'ün "Küreselde En Güçlü Hava Yolu Markaları" araştırmasında 78.1 puanla 8. sırada yer aldı. Bayrak taşıyıcı marka, 2022'de bu kategoride 31. sırada yer alırken önemli bir ivme kazanarak bu yıl ilk 10'a girdi. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "2022 yılına kıyasla markamızı 23 basamak birden yukarıya taşıdığımız için ayrı bir mutluluk yaşıyoruz. Bu başarıda pay sahibi olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Markamızı daha nice başarılarla buluşturmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı
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THY en güçlü 10 marka arasında
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