THY, ‘En Sürdürülebilir Bayrak Taşıyıcı Havayolu’ oldu

Türk Hava Yolları, uluslararası finans dünyası kuruluşu World Finance tarafından 'En Sürdürülebilir Bayrak Taşıyıcı Hava Yolu' ödülünün sahibi oldu. Ödülle ilgili Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "2008'den bu yana karbon ayak izini azaltmak için 100'den fazla operasyonel optimizasyon projesi yürüten şirketimiz, 2022'de 57 bin 581 ton yakıt tasarrufu sağlayarak 181 bin 379 ton sera gazı salımının önüne geçti" dedi.

Alınan ödül ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "İklim krizi havacılık sektöründe büyük zorlukları beraberinde getirirken, Türk Hava Yolları, gönüllü karbon dengeleme platformu CO2mission, Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) kullanımı, uçak içi sürdürülebilir ürünler ile uyguladığı atık yönetimi ve yolcularına sunduğu sürdürülebilir seyahat deneyimiyle ön planda yer almakta. THY üç yıl içerisinde, dijitalleşme anlamında dünyanın ilk 3 hava yolundan biri olmayı stratejik hedeflerinden biri olarak belirlemiştir. Şirketimiz, '2050 Yılında Karbon Nötr Hava Yolu' olma taahhüdü doğrultusunda iklim değişikliği ile mücadele planlarına dahil ettiği ve 2022 yılı itibari ile başladığı Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF-Sustainable Aviation Fuel) kullanımını 2023 yılında ilave hatlar ekleyerek yaygınlaştırmıştır. 2008'den bu yana karbon ayak izini azaltmak için 100'den fazla operasyonel optimizasyon projesi yürüten şirketimiz, 2022'de 57 bin 581 ton yakıt tasarrufu sağlayarak 181 bin 379 ton sera gazı salımının önüne geçti" diye konuştu.

WORLD FINANCE ÖDÜLLERİ HAKKINDA

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