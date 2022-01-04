THY, Filipinler’in Cebu kentine tarifeli seferlerini başlattı

Haftada karşılıklı 3 uçuş gerçekleştirilecek yeni rota, bu ülkedeki iki destinasyona da hizmet veriyor. Bu kapsamda, İstanbul Havalimanı (IST) – Manila Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı (MNL) – Mactan Cebu Uluslararası Havalimanı (CEB) rotasını izleyecek uçuşun dönüşünde ise CEB-MNL-IST takip edilecek.

THY, yeni destinasyon ile Cebu City'i de dünyanın 120'den fazla ülkesindeki 320'den fazla destinasyona bağladı.

"GÜNEY'İN KRALİÇE ŞEHRİ"

Filipinler'in en eski şehri olan Cebu City, ekonomik ve kültürel önemi sebebiyle "Güney'in Kraliçe Şehri" olarak da anılıyor. Kent, ayrıca ülkenin ikinci en büyük deniz limanına da ev sahipliği yapıyor.

Güçlü turizm endüstrisi ile Cebu City, bayrak taşıyıcı THY'nin uçuş ağına kattığı önemli bir değer olarak dikkati çekiyor.