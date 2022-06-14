THY Genel Müdürü Bilal Ekşi açıkladı: Pandeminin zararları kapandı

İki yılı geçen koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerden olumsuz etkilenen havayolu şirketleri, uğradıkları zararı telafi etmeye çalılıyor. Dünyada havayolu taşımacılığının gözdesi olan Türk Hava Yolları da geçtiğimiz Cumartesi günü Balkanların gözde turizm ülkelerinden Karadağ'ın Tivat şehrine başlattığı seferle 129 ülkede uçuş yaptığı hat sayısını 340'ya çıkarmıştı. Tivat'a yapılan ilk uçuşa ve havalimanındaki törene katılan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile hava taşımacılığının son durumunu konuştuk.

THY AÇIK ARA ÖNDE

Türk Hava Yolları'nın dünyanın 129 ülkesine sefer yaptığını ve bunun rekor olduğunu belirten Ekşi, "Dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu ünvanına sahibiz. Bizden sonra gelen havayolu 99 ülkeye uçuyor. Dolayısıyla açık fark var. Pandemi şartlarında yine dünyada en fazla operasyon yapan, bizim hava yolumuz. Hem 2020'de hem 2021'de Avrupa'da en çok sefer yapan havayoluyuz" dedi.

YENİ HATLAR AÇILACAK

Pandemiden çıkışla beraber yeni hatlar açmaya başladıklarını belirten Ekşi, "On gün içerisinde üç hat daha açtık; Buhara'ya, Güney Sudan'a, Tivat'a. Güney Sudan'la ülke sayısı 129'a çıktı. Son olarak Karadağ'da Tivat seferlerini başlattık. Bununla tabi gurur duyuyoruz. Bu sene içerisinde yeni bazı yerler planlıyoruz ama henüz yönetim kurulu ve borsaya açıklanmadığı için şimdi söylemem çok doğru olmaz" diye konuştu.

PANDEMİNİN ZARARI KAPANIYOR

Bilal Ekşi konuşmasına şöyle devam etti: "Tüm uluslararası otoriteler pandemi öncesi şartlarına 2024 yılında ancak erişilebileceğini söylerken, pratikte biz bu sene neredeyse 2019 şartlarına geri döndük. Yani rakiplerimiz yüzde en fazla 80-85'lere ulaşabilirken, biz şu anda yüzde 95-99 bandına oturduk. Dolayısıyla biz pandeminin getirdiği sıkıntıları büyük oranda aşmış durumdayız. Herkesin zarar ettiği pandemi dönemini Türk Hava Yolları en az zararla atlattı. 2021'de yine rakiplerimiz zarar ederken biz son belki yirmi yılın en fazla kârını elde eden havayolu olduk. Bu sene de Allah'a şükürler olsun çok iyi gidiyor."

DİĞERLERİ EMEKLİYOR, BİZ KOŞUYORUZ

İç hatlarda peş peşe Tokat ve Rize havalimanlarının açıldığını hatırlatan Ekşi, "Aslında havacılığın dünyada emeklemeye başladığı bu dönemde biz koşuyoruz" ifadesini kullandı.

BAGAJSIZ YOLCUYA UCUZ BİLET SİSTEMİ

Yüksek fiyat artışları karşısında bagajlı-bagajsız yolcu fiyatlandırmasını gündeme aldıklarını belirten Ekşi, bu uygulamayla ilgili de şunları söyledi: "Aslında bu tüm büyük havayolları arasında uygulanan bir yöntem. Bunun temel sistemi de yolcular arasında adaletli ücretleme yapmak. Diyelim ki bugün uçuyorsunuz. Bagajınız yok. Uçaktan inince gidiyorsunuz. Benim bagajım var ve ben bagajımı almayı bekliyorum. Siz de aynı parayı ödüyorsunuz, ben de… Ama benim için uçak daha fazla yakıt yakıyor. Dolayısıyla siz daha ucuza uçma hakkına sahipsiniz. Tavsiye ettiğimiz şey bu. Dolayısıyla diğer büyük havayollarının yıllardır uygulandığı düşük maliyetli taşıyıcılar sistemlerini güncelleme yaparak vatandaşa sunuyoruz."

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