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Giriş Tarihi: 11.1.2022 11:49 Son Güncelleme: 11.1.2022 12:03

THY GM Bilal Ekşi: Kazakistan seferlerimiz başlıyor

THY GM Bilal Ekşi: Kazakistan seferlerimiz başlıyor

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Kazakistan seferlerinin yeniden başlayacağını açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından Kazakistan seferlerinin yeniden başlayacağını duyurdu.

Ekşi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kazakistan'a seferlerimiz başlıyor. Bugün Almati'den 777 uçağımız ile tahliye seferinden sonra 13 Ocak itibariyle Nursultan meydanına tarifeli seferlerimiz başlıyor. 14 Ocak-Aktau 15 Ocak-Türkistan; Almati'ye tarifeli seferlerimiz için yetkililer ile görüşmelerimiz sürmektedir" dedi.

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THY GM Bilal Ekşi: Kazakistan seferlerimiz başlıyor
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