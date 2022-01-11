THY GM Bilal Ekşi: Kazakistan seferlerimiz başlıyor

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından Kazakistan seferlerinin yeniden başlayacağını duyurdu.

Ekşi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kazakistan'a seferlerimiz başlıyor. Bugün Almati'den 777 uçağımız ile tahliye seferinden sonra 13 Ocak itibariyle Nursultan meydanına tarifeli seferlerimiz başlıyor. 14 Ocak-Aktau 15 Ocak-Türkistan; Almati'ye tarifeli seferlerimiz için yetkililer ile görüşmelerimiz sürmektedir" dedi.