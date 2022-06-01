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Giriş Tarihi: 1.6.2022 14:52

THY, Güney Sudan’ın başkenti Cuba’yı uçuş ağına ekledi

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY, Güney Sudan’ın başkenti Cuba’yı uçuş ağına ekledi

Dünyada en çok ülkeye uçan havayolu olan Türk Hava Yolları (THY) uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. THY, Güney Sudan’ın başkenti Cuba’ya başlattığı seferle uçuş gerçekleştirdiği ülke sayısını 129’a nokta sayısını ise 338’e çıkardı

Türk Hava Yolları (THY) ana üssü İGA İstanbul Havalimanı'ndan Güney Sudan'ın başkenti Cuba seferlerine başladı. THY'nin filosundaki Boeing B737-8 tipi uçaklarıyla gerçekleştireceği seferler pazartesi, çarşamba ve cuma günü olmak üzere haftada 3 gün gerçekleştilecek.

Afrika'yı dünyada en fazla noktaya bağlayan THY Cuba seferleri ile Afrika Kıtası'nda sefer düzenlediği nokta sayısını 62'ye ulaşırken uçuş gerçekleştirdiği ülke sayısını 129'a destinasyon sayısını da 338'e çıkardı.

AFRİKA'YI DÜNYAYA BAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

İlk sefer için Cuba Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen tören sırasında açıklamalarda bulunan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ''Her geçen gün artan endüstriyel yatırımlar sayesinde orta ve uzun vadede Afrika'nın dünya turizmi ve ticareti için öneminin artacağına inanıyoruz. Bu kapsamda Türk Hava Yolları olarak Güney Sudan'ın başkenti Cuba uçuşlarına başlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gelişen pazar ve artan talepler ile Afrika'yı dünyaya bağlamaya devam edeceğiz'' dedi.

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THY, Güney Sudan’ın başkenti Cuba’yı uçuş ağına ekledi
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