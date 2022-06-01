THY, Güney Sudan’ın başkenti Cuba’yı uçuş ağına ekledi

AFRİKA'YI DÜNYAYA BAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

İlk sefer için Cuba Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen tören sırasında açıklamalarda bulunan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ''Her geçen gün artan endüstriyel yatırımlar sayesinde orta ve uzun vadede Afrika'nın dünya turizmi ve ticareti için öneminin artacağına inanıyoruz. Bu kapsamda Türk Hava Yolları olarak Güney Sudan'ın başkenti Cuba uçuşlarına başlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gelişen pazar ve artan talepler ile Afrika'yı dünyaya bağlamaya devam edeceğiz'' dedi.