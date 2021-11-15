THY, günlük 1007 seferle Avrupa’da ikinci 2. sırada yer aldı

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 8-14 Kasım tarihleri arasındaki hava trafiği verilerine göre, haftada 145 bin 512 uçuş, günde 20 bin 787 sefer gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlandalı Ryanair Graup, günlük 2 bin 102 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan hava yolu olarak kayıtlara geçti.

THY, günlük 1007 uçuşla 2. sırada yer alırken, Lufthansa Havayolları 939 seferle 3. sırayı aldı.

Pegasus Hava Yolları da 398 uçuşla listede 10. sırada yer aldı.

Raporda, uçuş seferlerinin pandemi öncesi 2019 seviyesinin yaklaşık yüzde 77,6 oranına yaklaştığı ve son 1 haftalık periyotta tatil uçuşlarının azalması nedeniyle uçuşların önceki haftaya göre yüzde 3,4 oranında azaldığı kaydedildi.