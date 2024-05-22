THY ile BM Dünya Turizm Örgütü mutabakat zaptı imzaladı

Türk Hava Yolları, Birleşmiş Milletlerin turizm alanında önde gelen uluslararası kamu kuruluşu olan BM Dünya Turizm Örgütü ile sürdürülebilir turizmi teşvik etmek amacıyla mutabakat zaptı imzaladı. Bu potansiyel iş birliği ile taraflar, sürdürülebilir turizm uygulamalarını ve havacılığın gelişimi teşvik etmeyi planlıyor. Gelişmekte olan destinasyonlarda hava bağlantısındaki ilerlemeleri desteklemek için kamu ve özel sektör iş birliğinin genişletilmesine odaklanılacak. Her iki taraf da kendi alanlarındaki uzmanlıklarından yararlanarak, bilgi alışverişinde bulunarak sürdürülebilir havacılık yakıtı gibi konular üzerinde çalışmalar yapacak.

Türk Hava Yolları (THY) ile BM Dünya Turizm Örgütü sürdürülebilir turizm alanında mutabakat zaptı imzaladı. Gerçekleştirilen imza törenine Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Bağlı Üyeler Direktörü Ion Vilcu, Türkiye Cumhuriyeti İspanya Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci katılım sağladı.

İmzalanan mutabakat zaptıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Sürdürülebilir turizmi teşvik etme ve küresel bağlantıyı güçlendirme yönündeki ortak hedeflerimize ulaşmak için BM Turizm ile stratejik bir ortaklık kurma yolculuğuna çıkmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu potansiyel ortaklık, sürdürülebilir turizme olan bağlılığımızın göstergesi olarak dünya çapında insanları ve kültürleri bir araya getiren küresel bir havayolu olan rolümüzü de vurguluyor" dedi.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Bağlı Üyeler Direktörü Ion Vilcu ise "Mutabakatın imzalanmasıyla, sürdürülebilir ve sorumlu turizme olan bağlılığımızı ilerletmek için bir ortaklığa imza atıyoruz. Türk Hava Yolları, turizmin ve kültürel alışverişin desteklenmesinde küresel bir öncüdür. Bu şüphesiz sivil katılımı ve kültürel çeşitliliği teşvik etmemize ve yerel mirası öne çıkarmamıza olanak tanıyacak tarihi bir gün" ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları ile Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü arasında imzalanan mutabakat zaptı; turizm ve havacılık sektörlerini yönlendirme açısından stratejik ortaklıkların önemini ortaya koymakta olup, her iki kuruluş da yakın iş birliği içinde çalışarak, ortak fayda sağlayacak konularda istişarede bulunarak küresel turizm için daha sürdürülebilir bir gelecek oluşturmayı amaçlıyor.